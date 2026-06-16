КТ "Подкрепа" иска по-висока социална пенсия за старост по различен модел

Социалната пенсия да не се увеличава със 7,8% по швейцарското правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност от 13,5%. Това предлагат в свое становище от Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Според тях предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183,81 евро е едва 47% от линията на бедност от 390,63 евро.

Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Те са за плащането на осигуровки от държавните служители и за обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа.

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КТ "Подкрепа" дава принципната си подкрепа и за внесения от Венко Сабрутев и група народни представители от "Продължаваме промяната" проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Синдикалните експерти обаче смятат, че мярката търси частично решение единствено за създаване на финансови стимули за връщане на майките на работа, но не дава решение на проблеми като недостига на места в детските ясли и градини.

Източник: БГНЕС

За вноските на държавните служители

С проект, внесен от Мартин Димитров и група депутати от "Демократична България", се предлага държавните служители и служителите в съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски, предаде БНР.

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Позицията на КТ "Подкрепа" е, че при промяната задължително трябва да има компенсиране на възнагражденията на държавните служители, така че да се запази чистият им доход, както и изравняване на правата на държавните служители с тези по трудови правоотношения – възстановяване на класа за прослужено време и други.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарно представените партии да се обединят и да подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат "сами" своите осигуровки.

Според тях това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, която ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионната система.