„Сега е моментът критиците на Хулио Веласкес, които го отписаха и му се подиграваха, да му се извинят!“

Легендата на българския футбол Андрей Желязков коментира представянето на Левски в Шампионска лига. Както е известно, преди години бившата звезда на Славия работи на стадион „Георги Аспарухов“ като бе мениджър и спортно-технически директор на „сините“. Жужо говори пред колегите от „Тема спорт“ като изрази възхищението си от работата на наставника на столичани – Хулио Веласкес.

Андрей Желязков обърна внимание и на предстоящия сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионска лига между Левски и Кайрат. По думите му азерите са на нивото на Университатя Крайова.

„На „Герена“ работят много професионално“

„Левски играе доста добре. Някой може да каже, че е пресилено, но за мен „сините“ се приближават до средноевропейската класа. Левски доказа, че всичко, което се случва, не е случайно. А е плод на труда на всички, които са част от отбора, и най-вече на треньора Хулио Веласкес. И сега е моментът критиците му, които в началото напълно го отписаха и му се подиграха, да отидат и да му се извинят. Испанецът продължава да си върши добре работата и резултатите го показват“.

„Според мен Кайрат е от класата на Университатя. Нямам голямо наблюдение, но си има хора, които ще ги разучат добре. Левски показа, че може да се справи с тези задачи по най-добрия начин. В момента на „Герена“ се работи много професионално. Дано продължават в този дух“.

„Левски има доста равностойни смени. Лошото е, че се случиха контузии, като тези на Камдем, Кирилов и Сангаре. Когато всички се оправят, ще се вдигне още нивото на отбора. Сега се взима още един защитник. Предполагам, че може да дойде и поне още един нов играч. И по този начин „сините“ ще имат сили да участват в шампионата и евротурнирите“, заяви Андрей Желязков.

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