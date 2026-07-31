Епидемията от ебола в ДР Конго е втората по големина в историята

Епидемията от ебола в Демократична република Конго (ДРК) се превърна във втората по големина в историята. До 31 юли 2026 г. са регистрирани 3532 случая и 1556 смъртни случая. За сравнение, по време на епидемията от 2018-2020 г. 3481 души са се разболели, а 2270 са починали. До момента само епидемията от 2014-2016 г. в Западна Африка беше по-широко разпространена. В съседна Уганда епидемията беше обявена за приключила след четири седмици без нови случаи.

Растат случаите на ебола в Конго, увеличава се и броят на починалите

Епидемията

Само епидемията от ебола в Западна Африка от 2014 до 2016 г. е била по-голяма, когато според Световната здравна организация (СЗО) в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне са регистрирани 28 616 случая и 11 310 смъртни случая.

Както отбелязва The New York Times болестта сега се разпространява по-бързо, отколкото през 2018-2020 г. Тогава са регистрирани над 1500 смъртни случая след 10 месеца. В настоящата ситуация смъртността достигна тази цифра след три месеца. Освен това разпространението на вируса в ДРК продължава да изпреварва усилията за овладяване на епидемията. Междувременно съседна Уганда обяви края на епидемията на 28 юли. Това се случи след четири седмици без нови случаи на инфекция с вируса Бундибуджо (един от вирусите, причиняващи ебола, и основният вирус в настоящата епидемия). Общо в Уганда са регистрирани 20 случая и три смъртни случая.

Още: Учени алармират: Епидемията от ебола се разпространява по-бързо от всяка предишна

Снимка: iStock