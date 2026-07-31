Ираола намери позицията на Флориан Вирц в Ливърпул, но има далеч по-голям проблем

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола разкри как възнамерява да използва Флориан Вирц, но призна, че кадровата ситуация в центъра на отбраната буди сериозно притеснение преди началото на сезона. Германският национал ще получи роля зад централния нападател, въпреки че в някои мачове за Бундестима действаше отляво. При Арне Слот позицията на Вирц се сменяше, като той бе тестван както зад нападателя, така и на фланга, а дори и по-назад в халфовата линия.

Флориан Вирц ще играе зад нападателя в Ливърпул

"Имаме нужда от най-добрата версия на Фло. Знаем какво може да ни даде и мисля, че е подходящ за нашия модел на игра. Виждам го по-скоро на позицията зад нападателя. Той е завършен футболист и ще се опитаме да добавим още неща към качествата, които вече притежава", заяви Ираола, осъзнавайки че има големи очаквания към рекордния британски трансферен рекорд на стойност 116 млн. паунда.

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Кадровите проблеми в защита

Далеч по-сериозният проблем пред испанеца е свързан с центъра на защитата. Джо Гомес получи мускулна контузия при победата над Съндърланд и почти сигурно ще пропусне началото на сезона. "При такива травми е трудно да се посочи точен ден, но обикновено предвиждам около месец. Ако всичко върви добре, може да се завърне по-рано. Не е нещо сериозно, но ще бъде невъзможно да го използваме в началото на сезона4, обясни наставникът.

Вирджил ван Дайк също все още не е на разположение, което оставя Ливърпул с крайно ограничен избор. По думите на Ираола единствените естествени централни защитници в настоящия състав са 18-годишните Мор Тала Ндиайе и Ифе Ндукве. Срещу Рексъм на тази позиция беше използван Люк Чеймбърс, който по принцип не е централен бранител. Очаква се Жереми Жаке скоро да бъде готов за игра, а Ван Дайк също да се присъедини към отбора.

Ливърпул спечели първите си две проверки в САЩ срещу Съндърланд и Рексъм. Последната контрола от турнето е в неделя срещу Лийдс на Илия Груев на "Солджър Фийлд" в Чикаго.

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