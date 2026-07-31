Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ираола намери позицията на Флориан Вирц в Ливърпул, но има далеч по-голям проблем

31 юли 2026, 13:25 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ираола намери позицията на Флориан Вирц в Ливърпул, но има далеч по-голям проблем

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола разкри как възнамерява да използва Флориан Вирц, но призна, че кадровата ситуация в центъра на отбраната буди сериозно притеснение преди началото на сезона. Германският национал ще получи роля зад централния нападател, въпреки че в някои мачове за Бундестима действаше отляво. При Арне Слот позицията на Вирц се сменяше, като той бе тестван както зад нападателя, така и на фланга, а дори и по-назад в халфовата линия.

Флориан Вирц ще играе зад нападателя в Ливърпул

"Имаме нужда от най-добрата версия на Фло. Знаем какво може да ни даде и мисля, че е подходящ за нашия модел на игра. Виждам го по-скоро на позицията зад нападателя. Той е завършен футболист и ще се опитаме да добавим още неща към качествата, които вече притежава", заяви Ираола, осъзнавайки че има големи очаквания към рекордния британски трансферен рекорд на стойност 116 млн. паунда.

Още: Андони Ираола иска да доведе свой любимец от Борнемут в Ливърпул

Флориан Вирц

Кадровите проблеми в защита

Далеч по-сериозният проблем пред испанеца е свързан с центъра на защитата. Джо Гомес получи мускулна контузия при победата над Съндърланд и почти сигурно ще пропусне началото на сезона. "При такива травми е трудно да се посочи точен ден, но обикновено предвиждам около месец. Ако всичко върви добре, може да се завърне по-рано. Не е нещо сериозно, но ще бъде невъзможно да го използваме в началото на сезона4, обясни наставникът.

Вирджил ван Дайк също все още не е на разположение, което оставя Ливърпул с крайно ограничен избор. По думите на Ираола единствените естествени централни защитници в настоящия състав са 18-годишните Мор Тала Ндиайе и Ифе Ндукве. Срещу Рексъм на тази позиция беше използван Люк Чеймбърс, който по принцип не е централен бранител. Очаква се Жереми Жаке скоро да бъде готов за игра, а Ван Дайк също да се присъедини към отбора. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ливърпул спечели първите си две проверки в САЩ срещу Съндърланд и Рексъм. Последната контрола от турнето е в неделя срещу Лийдс на Илия Груев на "Солджър Фийлд" в Чикаго.

Още: 170 милиона за звезда на ПСЖ? Ливърпул има по-добра опция на "Анфийлд"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ливърпул Флориан Виртц Андони Ираола
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес