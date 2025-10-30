Културните дейци заплашват със стачки: Поставиха 14 искания към държавата

Ние, дейците на българската култура, заявяваме своето дълбоко безпокойство и категорично несъгласие с предложения проектобюджет за 2026 година на Република България. Предвидените символични увеличения на възнагражденията в културния сектор с едва 5%, намаляването на минималната работна заплата в проектобюджет 2026 г., неспазването на закона и липсата на последователна държавна политика по доходите са абсолютно недопустими. Това пишат в отворено писмо от Национална федерация "Култура" – КТ "Подкрепа" и дейците на българската култура от цялата страна.
Писмото е адресирано до Председателя на Народното събрание на Република България, Председателя и членовете на Комисията по култура и медии, Министър-председателя на Република България, Министъра на финансите, Министъра на културата и националните медии. В текста се казва, че правителството и държавните институции отново "демонстрират пълно пренебрежение към състоянието на културните институти и към труда на хората, които ги поддържат живи".
В писмото си културните дейци поставят 14 искания и заявяват, че ако не бъдат подкрепени, ще преминат към ефективни стачни и общонационални действия.
Критики към Бюджет 2026
"От години очакваме държавнически подход и стратегическо решение за натрупаните проблеми в сектора. Ако това не започне незабавно и последователно, рискуваме необратим процес на разпад на българската култура.", се казва още в писмото.
Авторите припомнят, че делът на бюджета за култура в националните публични финанси е сред най-ниските в Европейския съюз, но въпреки това работещите в сферата на културата продължават отговорно и всеотдайно да изпълняват своите будителски мисии. "Крайно време е, обаче, управляващите да осъзнаят при какви възнаграждения и условия правим това", казват културните дейци.
Според тях всяка година и с всеки нов бюджет се показва обидно и пренебрежително отношение към културата от страна на държавата, въпреки че всяко ново ръководство на Министерството на културата винаги заявява популистки лозунги.
Какви са исканията
Исканията на авторите на отвореното писмо са:
- Увеличение на работните заплати в сектора – да не са по-малки от 3000 лв., и изравняване на възнагражденията с тези в бранша "Образование"
- Увеличаване на бюджета за култура до 1% от БВП
- Повишаване с 20% на Единния разходен стандарт за 2026 г. за субсидирана бройка на музеи, художествени галерии, библиотеки и читалища
- Въвеждане на Единен разходен стандарт за издръжка на останалите 49 музея, които все още се финансират като местни дейности
- Въвеждане на допълващ стандарт за поддръжка на открити площи на музеи, библиотеки и галерии
- Създаване на стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на експозиции, дигитализация на културни ценности, издаване на каталози, публикации и рекламни материали – на конкурсен принцип
- Изготвяне на нормативни актове, които да осигурят допълнителни средства за обезщетения при пенсиониране и работно облекло, по аналогия със системата на образованието
- Въвеждане на стандарт за дигитални услуги и дигитализация на книжовната памет, включително за поддръжка на софтуер и дигитални платформи
- Осигуряване на щатни бройки при разкриване на нови филиали и центрове към регионалните библиотеки
- Прекратяване на феминизацията на професиите в библиотеките, музеите и галериите, породена от ниското заплащане, което представлява форма на икономическа дискриминация
- Привличане на млади специалисти в културните институции чрез осигуряване на конкурентни условия на труд и развитие
- В областта на музикално-сценичните изкуства и театрите – гарантиране на основна работна заплата и преработване на действащата Методика (чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата) като допълващ стандарт за дейност и възнаграждения
- Въвеждане на строг финансов контрол и на публична отчетност на разходите на културните институти, съгласно Закона за публичните финанси
- Осигуряване на достойни възнаграждения за работещите в Българското национално радио, Българската национална филмотека и Държавна агенция "Архиви"
