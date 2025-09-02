"Късно лято или ранна есен": Георги Рачев за времето в началото на септември

"За да няма разнопосочни мнения и дисонанс - който иска да го нарича късно лятно време или ранно есенно - няма никакво значение. Много слънце, много топлина и малко валежи - това ще бъде времето до първия учебен ден", каза проф. Георги Рачев в сутрешния блок на бТВ. Той уточни, че четвъртък се очаква студен фронт, който ще внесе хлад от 1-2 три градуса, но по думите му валежи ще има до четвъртък вечерта и ранната сутрин на петък

Въпреки валежите, по думите му язовирите ни вървят към нулата, а някои са стигнали такъв обем, че водата, която ползват, не е много качествена.

Според него обаче има надежда гроздовата реколта да не бъде толкова компрометирана, както при някои плодове.

Става ли още за море

"Слънчев бряг - да ходят и да се забавляват, морето е доста чисто. Не си спомням да съм коментирал толкова чиста вода в сравнение с останалите години", добави проф. Рачев.

По думите му тези, които са "Златни пясъци", трябва да си седят там, тъй като ще е топло в почивните дни.

Той обаче каза, че тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа, така че който избере да почива около 6 септември в Европа - няма да сбърка. ОЩЕ: "Време, само за правене на лютеница": Проф. Рачев със стряскаща прогноза за уикенда