Войната в Украйна:

"Късно лято или ранна есен": Георги Рачев за времето в началото на септември

02 септември 2025, 07:55 часа 258 прочитания 0 коментара
"Късно лято или ранна есен": Георги Рачев за времето в началото на септември

"За да няма разнопосочни мнения и дисонанс - който иска да го нарича късно лятно време или ранно есенно - няма никакво значение. Много слънце, много топлина и малко валежи - това ще бъде времето до първия учебен ден", каза проф. Георги Рачев в сутрешния блок на бТВ. Той уточни, че четвъртък се очаква студен фронт, който ще внесе хлад от 1-2 три градуса, но по думите му валежи ще има до четвъртък вечерта и ранната сутрин на петък 

Въпреки валежите, по думите му язовирите ни вървят към нулата, а някои са стигнали такъв обем, че водата, която ползват, не е много качествена.

Според него обаче има надежда гроздовата реколта да не бъде толкова компрометирана, както при някои плодове. 

Става ли още за море

"Слънчев бряг - да ходят и да се забавляват, морето е доста чисто. Не си спомням да съм коментирал толкова чиста вода в сравнение с останалите години", добави проф. Рачев. 

По думите му тези, които са "Златни пясъци", трябва да си седят там, тъй като ще е топло в почивните дни. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той обаче каза, че тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа, така че който избере да почива около 6 септември в Европа - няма да сбърка. ОЩЕ: "Време, само за правене на лютеница": Проф. Рачев със стряскаща прогноза за уикенда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
прогноза за времето Георги Рачев времето
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес