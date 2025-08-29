"Време, само за правене на лютеница": Проф. Рачев със стряскаща прогноза за уикенда

Идва есента, сутрин е малко по-хладно. Но вървим с миши крачки. Тя ще е доста топла. По-важно е това, което ще се случи в събота срещу неделя. Ще нахлуе малко по-хладен въздух и на запад температурите ще се понижат с 6-7 градуса. Но в понеделник отново се връща топлото време. При нас няма да има достатъчно валежи. И август, и септември не са много валежни месеца. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му август си отива с половин градус над нормата, сравнително сух.

"Следващата седмица ще е време, опънато на простора, само за правене на лютеница", пошегува се той.

"И септември ще става за море. Много хубаво време, е малко повече ще духа", успокой синоптикът.

Времето днес

В петък ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 31 градуса.

В събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Температурите ще са с още градус по-високи. Вечерта и през нощта срещу неделя ще превали и ще прегърми в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна, по-интензивно в Централна България.

В понеделник не са изключени изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще отслабне, отново ще се затопля и във вторник максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.