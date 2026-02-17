Кой има имен ден днес, 17 февруари 2026 г. Честито!

На 17 февруари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Роман и производните му. Това е денят, в който православната църква почита паметта на Св. Роман – християнски светец, известен със своята преданост към вярата и духовната си мъдрост. Св. Роман бил толкова близък сътрудник на св. Теодосий Търновски, ясно свидетелства, че той се отличавал със същите качества на подвига и благодатната светост, с каквито е прославен неговият любим учител.

Честит имен ден! Бъди уверен, устремен към успеха си. Нека нищо не застава на пътя ти, а той да е осеян със светлина и късмет! Весело празнуване!

Честит имен ден! В този специален ден си припомни за важните неща в живота - здравето, приятелството и любовта! Нека те винаги присъстват в дните ти.

Бъди здрав, успешен и щастлив! Нека този ден ти покаже колко много приятели имаш, колко си обичан и уважаван и колко успехи те очакват занапред!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Снимки: iStock