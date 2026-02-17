Спорт:

Кой има имен ден днес, 17 февруари 2026 г. Честито!

17 февруари 2026, 5:55 часа 294 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 17 февруари 2026 г. Честито!

На 17 февруари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Роман и производните му. Това е денят, в който православната църква почита паметта на Св. Роман – християнски светец, известен със своята преданост към вярата и духовната си мъдрост. Св. Роман бил толкова близък сътрудник на св. Теодосий Търновски, ясно свидетелства, че той се отличавал със същите качества на подвига и благодатната светост, с каквито е прославен неговият любим учител.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди уверен, устремен към успеха си. Нека нищо не застава на пътя ти, а той да е осеян със светлина и късмет! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! В този специален ден си припомни за важните неща в живота - здравето, приятелството и любовта! Нека те винаги присъстват в дните ти. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Църковен празник на 13 февруари: Какво да направите за мир в семейството

 имен ден

***

Бъди здрав, успешен и щастлив! Нека този ден ти покаже колко много приятели имаш, колко си обичан и уважаван и колко успехи те очакват занапред!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни февруари 2026 г.

Снимки: iStock     

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес