Нова тесла на хоризонта: ЕРП-та предупредиха, че февруарските сметки ще са още по-високи

Ако си мислите, че шокиращо високите сметки за ток през януари са еднократно недоразумение, помислете пак.

Постепенно ЕРП-тата започват да ни подготвят, че през февруари ни чака същото, а е възможно дори и по-лошо. Следващите сметки по всяка вероятност ще се още по-високи, защото според електроразпределителните дружества потреблението продължава да расте.

10% по-високи сметки през февруари

Още: Нова версия: Високите сметки за ток са заради умишлено ниско отчитане предходните месеци?

Високото потребление на електроенергия в Североизточна България се запазва и през февруари, съобщиха от ЕНЕРГО-ПРО. От изнесените данни става ясно, че и сметките през следващия месец ще бъдат високи.

Според анализ на данните за потреблението на електроенергия при клиентите на електроразпределителното сружестгво тенденцията на повишена консумация, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари.

Това вече се отразява в първите издадени фактури за месеца. Обобщените данни показват, че средната стойност на издадените до момента февруарски фактури за част от клиентите са по-високи спрямо януарските с 10,74 %.

Средното потребление през февруари е 536 кВтч спрямо 482 кВтч през януари 2026 г. Това прави ръст от с 11,08 % на месечна база и отразява по-високите стойности на потребена електроенергия от домакинствата.

Източник: БГНЕС

Още: КЕВР обяви: Потреблението е скочило с над 30% и затова сметките за ток са високи

Цифрите са още по-отчетливи при сравнение с февруари 2025 г., където става ясно, че средната сметка за ток за февруари 2026 г. е по-висока с 25%. Средната фактура за февруари 2026 г. е 72.00 евро, спрямо 57.50 евро за февруари 2025 г.

Обяснението "зима е"

От дружеството считат, че тенденцията е разбираема, имайки предвид факторите, характерни за зимния сезон – ниски температури и повишено използване на отоплителни уреди. Те обективно оказват влияние върху потреблението, което от своя страна определя стойностите на издаваните за съответния период фактури.

От ЕНЕРГО-ПРО уточняват, че посочените данни за сметките са средни и не могат автоматично да се отнесат към конкретен клиент, тъй като потреблението във всяко домакинство е индивидуално.

Още: "Пенсионерите плачат": Възмутено село прегражда пътя към границата заради двойните сметки за ток

Компанията заявява, че ще продължава да следи в детайли динамиката на издадените фактури и ще информира своевременно потребителите за всички тенденции, свързани със стойността на сметките. Дружеството остава фокусирано върху прозрачността на процеса по отчитане и фактуриране и е на разположение на своите клиенти за разяснения, проверки и консултации, свързани с индивидуалните сметки за електроенергия, пише още в съобщението.

От 176 лв на 202 евро: Манолова бясна на 28-секундните ИТН, че скрили заседание в НС, за да няма оплаквания от сметките за ток