Тайният план на Иран за ескалиране на войната

Докато Вашингтон се опитваше да постигне споразумение с Техеран за прекратяване на войната и постепенно отваряне на Ормузкия проток, твърдолинейното ръководство на Иран използва последните два месеца, за да се подготви за нов и по-мащабен конфликт. Според ирански и арабски представители, цитирани от The Wall Street Journal, в Техеран все по-силно се налага убеждението, че дипломатическите усилия на САЩ и Израел са само временен ход, който трябва да намали икономическия натиск и да спечели време за евентуален нов удар.

Вместо да разчита на договореностите, иранското ръководство е предприело мащабно преструктуриране на силовия апарат, увеличило е влиянието на Иранската революционна гвардия (КГИР) върху редовната армия, назначило е ветерани от войната с Ирак и от предишни репресии на ключови позиции и е засилило вътрешните контраразузнавателни операции. Паралелно с това е ускорено производството на ракети и дронове.

Според арабски разузнавателни служби са засечени комуникации между Иран и съюзническите му милиции в страни като Йемен и Ирак, които показват промяна в стратегията на твърдолинейното ръководство. Целта е силите на Иран и неговите съюзници да бъдат подготвени за разширяване на войната и за увеличаване на цената, която САЩ и регионалните им партньори биха платили при продължаване на конфликта.

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Техеран вече говори за война на територията на противника

Според представители на арабските държави и разузнавателни служби иранското ръководство все по-често обсъжда възможността за настъпателни операции "на територията на противника". Тази промяна предизвиква особена тревога в по-малките държави от Персийския залив, включително Кувейт.

Основната цел на режима е да гарантира, че ударите, които Иран понесе по време на 12-дневната война миналата година и в последвалия конфликт със САЩ и Израел от тази година, няма да бъдат повторени без сериозна цена за враговете.

„В Иран е широко разпространено виждането, че основната война все още не е започнала“, казва базираният в Техеран анализатор по въпросите на отбраната Мохамад Хасан Сангтараш, който е близък до правителството. Според него досегашните действия все повече се разглеждат през призмата на стратегия, при която чрез ограничена и постепенно нарастваща ескалация се отслабват способностите на противника преди по-голям сблъсък.

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Така между Вашингтон и Техеран се очертава дълбока пропаст в разбирането за настоящия етап от войната. Докато американската страна търси начин да сложи край на конфликта, иранското ръководство се държи така, сякаш трябва да се подготви за следващата му фаза.

Дипломация и подготовка за война едновременно

Когато президентът Доналд Тръмп подписва меморандум за разбирателство с Иран на 17 юни, първоначално изглежда, че основното предизвикателство ще бъде убеждаването на американската общественост и критиците на сделката, че тя не е прекалено щедра към Техеран.

Предвиждали са се санкционни облекчения, позволяващи на Иран да продава петрол, достъп до милиарди долари замразени средства и перспектива за фонд от 300 млрд. долара за възстановяване на страната. В замяна Иран трябвало да отвори Ормузкия проток за корабоплаването и да преговаря добросъвестно по ядрената си програма.

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Само три седмици по-късно, в началото на юли, Иран започва да обстрелва кораби, които САЩ ескортират през протока. Това изненадва Вашингтон.

Според публикацията обаче зад привидно противоречивото поведение стои двупластова стратегия. Докато иранските дипломати водят преговори за мир, върховният лидер Моджтаба Хаменей предприема действия за подготовка на силовия апарат за по-широка конфронтация, включително такава, която може да бъде започната от самия Техеран.

Революционната гвардия използва периода на относително спокойствие след меморандума, за да координира действията със съюзническите милиции в региона. Ирански съветници са изпращани в Ирак, Йемен и Ливан, за да обсъждат планове за евентуално засилване на атаките.

Натиск върху Саудитска Арабия и Червено море

Според данни, получени от арабски разузнавателни служби, командири на Революционната гвардия са били изпратени в райони, контролирани от йеменските хути - бунтовници, подкрепяни от Иран, - за да планират по-мащабна конфронтация със Саудитска Арабия в координация с поддържани от Техеран милиции в Ирак.

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Революционната гвардия е ръководила разполагането на ракети, морски оръжия и установки за дронове в позиции с изглед към Червено море. На хутите е била предоставяна разузнавателна информация, списъци с цели, включително саудитски пристанища и енергийни съоръжения, както и съвети за укриване от ответни удари.

В резултат на това боевете в Йемен се засилват към края на юли. Хутите атакуват силите на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия, и обявяват протока Баб ел-Мандеб за затворен за Саудитска Арабия. Групировката атакува и саудитски кораби, което усложнява опитите на кралството да изнася петрол и увеличава рисковете за световните доставки.

По същото време Саудитска Арабия обвинява подкрепяни от Иран милиции в Ирак за атаки с дронове срещу нейни петролни съоръжения.

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Революционната гвардия освен това предупреждава държавите от Персийския залив, че техните енергийни съоръжения могат да бъдат унищожени, ако САЩ атакуват подобни обекти в Иран. Според представители, запознати с данните, до арабските партньори са били изпращани дори подробни списъци с конкретни цели.

Иран засилва натиска и върху американските сили

Паралелно с това Техеран увеличава атаките срещу американските военнослужещи. В един от случаите Иран изненадва САЩ, като по време на затишие изстрелва пет балистични ракети по Йордания. Това става две седмици след друга иранска атака в Йордания, при която загиват трима американски военнослужещи.

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В държавите от Персийския залив тревогата нараства, тъй като иранските ракети успяват да заобикалят американските системи за противоракетна отбрана и да поразяват по-прецизно цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн.

През август конфликтът продължава да се разширява. Според публикацията Иран е нанесъл удари по шест кораба на Обединените арабски емирства, опитващи се да преминат през Ормузкия проток.

Самата Революционна гвардия открито признава, че е използвала периода на прекратяване на огъня за подготовка. Нейният говорител бригаден генерал Хосейн Мохеби заявява през юли, че гвардията е подобрила способностите си, ускорила е производството на ракети и е повишила тяхната точност.

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Моджтаба Хаменей преструктурира силовия апарат

На фона на военната ескалация върховният лидер Моджтаба Хаменей започва и мащабна промяна в структурата на силовите институции. Седем ключови фигури са назначени на ръководни позиции в реорганизирани военни и репресивни структури. Сред тях е Мохсен Резаи, който ръководи Революционната гвардия по време на войната с Ирак през 80-те години. Той е назначен за секретар на Върховния съвет за национална сигурност - като представител на Хаменей в него. Според публикацията именно съветът впоследствие блокира напредъка по споразумение за постепенно отваряне на Ормузкия проток.

За засилване на вътрешната сигурност Хаменей връща Хосейн Таеб начело на "Басидж" - доброволческата милиция, която има важна роля в потушаването на протестите на гражданите. Целта е тя да бъде трансформирана в своеобразна „народна разузнавателна мрежа“, след като двата последни конфликта са показали сериозните пробиви в иранската система за сигурност от страна на израелското разузнаване.

Иранското ръководство се опасява и от нови вътрешни протести на фона на икономическата криза. Правителството вече потуши тежко протестите през януари, а в Техеран съществува страх, че продължаващият икономически натиск от САЩ може отново да изкара хората по улиците.

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В същото време влиянието на Революционната гвардия върху редовната армия е допълнително увеличено. Контролът върху двете военни структури е обединен под командването на бригаден генерал Али Абдолахи - ветеран от Революционната гвардия, който открито е подкрепял атаки срещу арабски държави, в които са разположени американски бази.

Новият главнокомандващ на Революционната гвардия Ахмад Вахиди, който фактически изпълнява длъжността от март, е официално назначен и получава задача да подготви „мощни настъпателни операции срещу врага“. Неговият съветник генерал Мохамад Реза Нагди заявява, че паравоенната структура трябва да бъде готова да провежда операции на територията на противника.

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Според експерта по иранските служби за сигурност Саид Голкар това е знак, че ръководството се подготвя за продължителна конфронтация, а не за връщане към нормален мирен режим.

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Кувейт и държавите от Залива се страхуват от нова ескалация

Революционната гвардия вече разработва и варианти за допълнителна ескалация, включително превантивни удари. Сред обсъжданите възможности са саботиране на интернет кабели в Персийския залив, предизвикване на политически безредици в страни със значителни шиитски общности като Кувейт и Бахрейн и дори потенциални сухопътни операции в Кувейт.

Кувейт приема тези рискове сериозно. През май страната съобщава, че силите ѝ за сигурност са задържали шестима членове на Революционната гвардия, които са използвали наета рибарска лодка, за да се доберат до кувейтски остров, разположен близо до Иран.

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Някои ирански политически фигури дори са допускали възможността Революционната гвардия да предприеме сухопътни нападения през Южен Ирак, ако САЩ атакуват ирански обекти като остров Харг.

За държавите от Персийския залив това създава нова стратегическа реалност. Те не са сигурни до каква степен американските и израелските удари са отслабили Революционната гвардия. Очевидно е обаче, според представители на тези държави, че организацията не е победена или възпряна, а контролът ѝ върху Ормуз дори е засилил регионалната позиция на Иран.

Икономическият натиск не променя позицията на Техеран

Тази ситуация кара държавите от Залива да подкрепят дори неизгодни за тях договорености, ако те могат да доведат до признаване на иранския контрол върху Ормузкия проток и до прекратяване на по-нататъшната ескалация. В същото време регионалните лидери стават все по-разочаровани от факта, че дипломатическият натиск не води до фундаментална промяна в поведението на Техеран.

Според посредници в преговорите иранските дипломати са постигнали в началото на месеца договореност с Оман за създаване и контролиране на маршрути през Ормузкия проток, които постепенно да позволят възстановяване на корабоплаването. Революционната гвардия обаче блокира тези усилия и отново подновява атаките срещу кораби.

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След като преговорите блокират и Иран не се отказва от ескалацията, Тръмп се връща към стратегията на икономически натиск, включително санкции и морска блокада, с надеждата това да промени позицията на Техеран.

Иранското ръководство обаче остава дълбоко подозрително към мотивите на американския президент и постепенно преминава към т.нар. „икономика на оцеляването“ - модел, насочен към издържане на продължителния американски натиск.

Иран възстановява военните си способности

Въпреки тежките щети, нанесени от американските и израелските въздушни удари, Иран възстановява инфраструктурата си и възстановява достъпа до ракетните си бази по-бързо от очакваното. Това предизвиква безпокойство сред израелски представители, запознати с процеса.

Иран също така запазва достатъчно огнева мощ, за да заплашва корабоплаването и енергийната инфраструктура в Персийския залив. Арабските държави се подготвят за продължителни бойни действия и продължаващи прекъсвания на енергийните доставки.

„Изходната точка е войната“, казва пред The Wall Street Journal Алън Айр - бивш високопоставен американски дипломат и преговарящ по иранската ядрена програма. По думите му, Иран ще остане във военен режим и ще се подготвя за евентуална следваща атака.

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Тази оценка обяснява и защо преговорите между Вашингтон и Техеран се оказват толкова трудни. За американската страна дипломатическият процес е възможност за прекратяване на войната, докато в Техеран той се възприема като потенциална пауза преди следваща фаза на същата тази война.

Близки до иранските главни преговарящи дори предупреждават, че мирните разговори могат да се окажат само прелюдия към нови бойни действия. Мехди Мохамади, стратегически съветник на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и член на преговорния екип, описва настоящата безизходица като „затишие пред буря“. По думите му, причините за продължаващия конфликт включват и стремеж към отмъщение за убийството на върховния лидер Али Хаменей - бащата на Моджтаба Хаменей - при първоначалните удари във войната.

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„Иранският народ все още има много несвършена работа с Тръмп“, заявява Мохамади. Според него Иран е готов за „голямата конфронтация“.

Така, въпреки дипломатическите усилия и икономическия натиск, перспективата за бързо и трайно прекратяване на войната изглежда все по-далечна. Иран продължава да преговаря, но едновременно с това преструктурира военния и силовия си апарат, ускорява възстановяването на ракетните си способности и подготвя съюзниците си в региона за евентуална нова ескалация.

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