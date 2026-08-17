Метеорит е открит в Стара планина, съобщиха от Българската асоциация на търсачите на самородно злато

Метеорит е открит в Стара планина край Монтана, като е бил локализиран с металотърсач на дълбочина около 65 см в корените на дърво. Това съобщи председателят на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити Кирил Стаменов за БТА. Първоначалните анализи показват високо съдържание на никел, което е сред основните показатели за извънземен произход. Предстои находката да премине през детайлни лабораторни изследвания, сертифициране и процедура по вписване в официалните метеоритни бюлетини на Световната асоциация за метеорити, пояснява Стаменов.

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Находката е представена публично по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинга, проведен на 15 август в местността Леденика край Враца.

Стаменов припомня, че през 2018 година в страната бе открит метеоритът Орлов дол с обща маса 151 килограма, класифициран като железен метеорит от група IID. Той е преминал през лабораторен анализ на материала и международна регистрация, за да получи официален статут.

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