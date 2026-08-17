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Прогноза за времето - 18 август 2026 г. (вторник)

17 август 2026, 21:25 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 18 август 2026 г. (вторник)

Какво време ни очаква във вторник? През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от югоизток – слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен; в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток – слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, а в района на София – около 29°.

В планините 

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад, по най-високите и открити части – до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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