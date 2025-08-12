Войната в Украйна:

Лоши прогнози: Усилва се вятърът в района на пожарите

Продължава гасенето на пожара в община Сунгурларе. Трите огнища са обединени в общ фронт, но прогнозите сочат, че вятърът в района ще се усилва. Това съобщи заместник-директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) старши комисар Любомир Баров. По думите му за гасенето на огъня продължава използването на летателна техника, която е подпомогнала предотвратяването на върхов пожар.

Към този момент няма пряка опасност за населените места - селата Скала и Бероново, увери кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Той добави, че обявеното бедствено положение остава в сила до пълното погасяване на пламъците. 

"При нужда и през утрешния ден ще призовем Министерство на отбраната да ни подпомогнат със същия брой служители. Двадесет и една пожарни работят от вчерашния ден без промяна, като само сменяме екипите. На място работят горски служители, специализирана техника, колегите от Министерство на отбраната, както и хеликоптер, който работи през деня", допълни Баров, цитиран от БТА.

