Любители-изследователи твърдят, че знаят кой е убил Ботев

Никола Обретенов убил Христо Ботев за пари, а после опитал да го очерни. Това твърдят група любители-изследователи, начело с председателя на фондация "Културна революция" Иван Тренев, които дадоха пресконференция в БТА. Във въпросната група влизат още адвокат Нина Ламбева, криминалиста Иван Савов и военния експерт Тодор Николов. Те базират твърдението си на протокол от 1927 г. на военна комисия, която разпитвала Никола Обретенов 51 години след убийството на Христо Ботев, в който членовете се подписали с особено мнение, както и на публикация в русенски вестник, който любителите- изследователи не назоваха конкретно.

Тренев е известно име що се отнася до исторически казуси -

Изявата за смъртта на Ботев идва месец след като водещата на "На Фокус" Лора Крумова и лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов се скараха в ефир за личността на Граф Игнатиев, а по-късно в отговор на разразилата се буря в социалните мрежи по темата Крумова каза, че Русия не е имала интерес от голяма държава на Балканите, т.е. намекна, че е имала интерес от смъртта на Ботев и Левски, отбелязвайки, че "истинските носители на нашия национален идеал – Васил Левски и Христо Ботев – са убити. Защо и до ден-днешен дори не знаем къде са костите им? И дали контекстът не е същият като този, за който говорихме до момента?".

Междувременно от присъстващите на пресконференцията се чуха обвинение към изследователите за връзки с "Величие".

"Това, което ние днес правим е в името на истината, в името на паметта на Христо Ботев. По никакъв начин убийството на Христо Ботев не лепва петно на българите", каза по време на пресконференцията ръководителят на групата Иван Тренев, макар и да твърдят, че Ботев е убит от приятелски огън.

Църквата пазела тайната за убийството на Ботев

Тренев твърди, че по монашеска линия истината за смъртта на Ботев се пазела в продължение на 150 години. Той заяви, е разполага с два ръкописа - на архимандрит Георги и свещеник Стефан Стефанов.

"Изповедникът на Никола Обретенов се пада роднина на Христо Ботев. Той е митрополит Михаил Доростолски. Той е и роднина на нашия съгражданин Лалю Метов, който също се е подписал в протокола, който свидетелства, че след изповедта на Никола Обретенов, митрополитът е пристигнал от Русе в София да изкаже тази тежка изповед на своите роднини в къщата им тук на "Екзарх Йосиф". Неговият баща е присъствал и чул целият разговор. Имаме три невазивиси източника, които днес свидетелстват за убийството на Христо Ботев", казва Тренев.

Той твърди, че към това има и още един "свидетел" в лицето на митрополит Антоний Русенски, който изповядал митропоит Михаил, а след това преди смъртта си разказал всичко в друга изповед, което било описано в русенски вестник.

Снимка: БГНЕС

Показанията на Обретенов и твърденията за черкезки стрелец

Адв. Нина Ламбова пък се съмнява в показанията на Никола Обретенов. "Никола Обретенов е ключовият свидетел. Дали е герой и ли не, аз не го обсъждам, но той е ключв свидетел. Неговите разкази се променят, а когато едни разкази на свидетел се променят, от гледна точка на правото това означава, че не укрепват доказателствената стойност на казаното от него, а точно обратното", твърди тя, посочвайки, че историята не е монопол на историците.

"След като се запознах с показанията на Никола Обретенов установих остри противоречия - първият път казва, че събитието било пред всички, после: "Не, ние се отделихме", каза Иван Савов, който определя себе си като криминалист, учител с 9-годишен опит и колекционер на стари оръжия, за които сам си произвежда патрони.

Той изключва конфликт с Османската империя, както и стрелба от черкезки стрелец, а по-скоро говори за приятелски огън.

"Мястото, на което са били така наречения щаб на четата, е такова, че теренът и местността са изключително пресечени. Пресеченият терен не дава възможност за добър визуален обход, както на база да видите къде е врагът, така и на база на това да вземе да произведе точен изстрел, така че да убие войводата", добавя Савов.

Като колекционер на оръжия той обръща внимание още, че в Османската армия е имало на въоръжение пушки "Пийбоди" и "Снайдер", които обаче не можели да произведат точен изстрел на разстояние между 400 и 600 метра, това било равносилно на това да ви удари метеор. Той изключи и версията черкезин да е убил Ботев, защото като нередовна войска там разполагали с още по-стари оръжия.

"Ботев не е убит от голямо разстояние. Има едно сведение, че тялото на Ботев миришело неприятно, бил се изпуснал. Това е така нареченото "изпускане на обесения". Когато някой го бесят, се прекъсва гръбначният му стълб и човек общо взето се изпуска в гащите. Ако това е вярно, то тогава може да предположим, че произведеният по Ботев изстрел е минал през гръбначния му стълб. Изстрел фронтално или Ботев да е убит в гръб", коментира още Савов.