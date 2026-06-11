Средно с 30% годишно се увеличава реализираната българска селскостопанска продукция в Kaufland

Около 80% от доставчиците на плодове и зеленчуци в Kaufland са български

Средно с 30% годишно се увеличават продажбите на български плодове и зеленчуци в Kaufland от 2019 до 2025 г. В абсолютна стойност за този период са реализирани над 302 хил. тона българска селскостопанска продукция, включваща около 500 артикула, които са със силно изразена сезонност.

Kaufland работи с близо 120 доставчици, като развива дългосрочни партньорства чрез устойчиви договори за производство с български производители и предварително изкупуване на продукцията. Договорите за изкупуване на селскостопанска продукция дават сигурност и предвидимост на българските производители, за да могат да инвестират и развиват стопанствата си. За 2026 г. Kaufland работи на този принцип с 39 родни земеделци, като планира през настоящата година да увеличи изкупената от тях продукция с 22%.

„Договорите за производство се планират детайлно съвместно с нашите производители, като включват ясни параметри за обем и период на изкупуване. Това осигурява на партньорите ни сигурност и гарантирана реализация на тяхната продукция.“, коментира Димитрия Караиванова-Бегова, ръководител направление „Плодове, зеленчуци и цветя“ в Kaufland България.

Сред най-купуваните родни култури по програмата за договорно изкупуване са доматите, краставиците, лукът, марулите, репичките, картофите, морковите, малините, ягодите, боровинките, дините и пъпешите.

Ключов елемент в подкрепата за родното производство е създаването на собствената марка „Брей!“, която гарантира български произход, селектирани сортове и контролирано производство. Продуктите преминават през строг тристепенен контрол - при засаждането, по време на вегетацията и преди първите добиви.

Към момента асортиментата на „Брей!“ включва над 150 родни продукта, като 31 са български плодове и зеленчуци.