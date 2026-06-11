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Внимание: В Гърция глобяват български шофьори и им взимат книжката за 20 дни

11 юни 2026, 21:30 часа 951 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Внимание: В Гърция глобяват български шофьори и им взимат книжката за 20 дни

Ако всички в колата нямат колани, българските шофьори в Гърция ги грози глоба и отнемане на книжката за 20 дни. За това сигнализира българин в социалните мрежи. Българските туристи в южната ни съседка трябва да са особено внимателни в стриктното спазване на законите за движение по пътищата.

"За съжаление днес са били глобени български шофьор и пътник, защото пътникът е бил без колан на задната седалка! Глобата е била 150€, и... книжката на водача е отнета за 20 дни!", гласи съобщението на българина.

По думите му полицаите са дали бележка на водача с контактна информация, за да помоли след изтичане на наказанието да му изпратят книжката по куриер в България, за да не се налага да идва отново в Гърция, за да си я получи.

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Българинът е направил правна консултация с адвокат, който му е потвърдил, че имало нов закон в Гърция, който вече бил в сила и според него гръцките власти имат право да отнемат книжки за 20 дни.

"Можело да се върне книжката по-рано, само в специални случаи, като напр. професионален шофьор, който работи с автомобила си и книжката му трябва за работата му", уточнява българинът.

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Източник: Facebook

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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