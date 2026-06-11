Най-важните новини за деня: 11 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 юни 2026 г.

ПАРЛАМЕНТЪТ ЗАТЕГНА КОНТРОЛА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ, КЗП ПОЛУЧАВА НОВИ ПРАВОМОЩИЯ

Народното събрание окончателно прие на второ четене мащабни промени в Закона за защита на потребителите, с които се разширяват правомощията на контролните органи и се въвеждат ограничения срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Законопроектът е внесен от депутати от управляващата "Прогресивна България", начело с Явор Гечев, като основната му цел е да засили контрола върху цените на пазара. Новите разпоредби ще действат в периода от 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г.

ПЪЛНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ПРОЕКТ И РЕАЛНОСТ? МРРБ НЕ ВИЖДА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРИ "БАБА АЛИНО" И ОЩЕ 3 МЕСТНОСТИ КРАЙ ВАРНА

Няма установени административни нарушения или потенциални престъпления при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Варна, част от който е и местност "Баба Алино". Това се казва в писмен отговор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), получен от "Зелено движение" на 9 юни - вследствие на техен сигнал от 15 април. В него се посочваше, че при този ОУП движението е установило разминаване между предварителния проект, който е подложен на екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, и одобрения и публикуван окончателен проект на плана.

ИЗЛИЗА ОТ СТРАНАТА С НОТАРИУСА И ХАРЧИ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ПЕЧЕЛИ: ВЪТРЕШЕН ДОКУМЕНТ РАЗКРИВА ИСТОРИЯТА НА СКАНДАЛНА СЪДИЙКА

Доклад на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) от 3 юли 2024 г., който Actualno.com получи чрез свой източник, хвърля още по-голяма светлина върху невидимата картина в съдебната система, станала обществено достояние през последните години. Той е изготвен, за да обобщи резултатите от проверка на ИВСС по заповед на главния инспектор за почтеност, конфликт на интереси и установяване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт. Във фокуса е бившият зам.-градски прокурор на София и съдия от Административен съд – София-град (АССГ) Маргарита Немска.

"МОРАЛНА ПОБЕДА, НО ГОРЧИВА": ЯВОР ЗЛАТАНОВ, КОЙТО ОСЪДИ ПРОКУРАТУРАТА ПО КАЗУСА "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА"

Морална победа, но горчива. Така бизнесменът Явор Златанов определи решението на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да му плати 100 000 евро заради незаконния му арест. Магистратите официално признаха, че задържането му е целяло единствено превземане на неговия бизнес, а не установяване на обективната истина. Припомняме, че името на бизнесмена стана известно, след като Антикорупционния фонд оповести, че бившият следовател Петьо Петров - Еврото търгува с влияние в ресторанта "Осемте джуджета".

"НЯМА ПРИЧИНА ДА СЕ ХВАЛИМ": БИВШИЯТ МИНИСТЪР ХВЪРЛИ РЪКАВИЦАТА КЪМ СЕГАШНИЯ ЗА МАТУРИТЕ И ПРЕДРЕЧЕ АПОКАЛИПСИС

Малко по-високи средни резултати от ДЗИ не може да са основание за каквито и да е изводи, още по-малко за задоволство или радост. Липсва надежден инструмент за съпоставимост на изпитите между годините, системата си е същата, а випуските от едно поколение не се различават толкова много помежду си.

"НИВО ОЛИГОФРЕН": МРЕЖАТА СЕ УСЪМНИ В "НАЙ-УСПЕШНИТЕ МАТУРИ В ИСТОРИЯТА"

Откакто МОН обяви, че средният резултат на тазгодишните матури е 60 точки, което е с повече от 2 точки над миналогодишното постижение, и това е най-високият резултат в историята на зрелостните изпити досега, мрежата закипя от коментари.

БЪРКОТИЯТА С ДОСТАВКИТЕ НИ НА ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА. КОЙ ПЕЧЕЛИ И КОЙ ГУБИ? ГОВОРИ СТОЯНА ГЕОРГИЕВА (ВИДЕО)

Кой печели и кой губи от бъркотията с доставките ни на оръжия за Украйна, създадена от изявленията на военния министър Димитър Стоянов и премиера Румен Радев? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори журналистката Стояна Георгиева, създател и главен редактор на сайта Медиапул: “Аз мисля, че съзнателно не се разбра (какво спираме и защо, бел. ред.). Точните думи на министъра на отбраната бяха, че прекратяват предоставянето на оръжия за Украйна. И обосновката на спирането на това предоставяне беше цялата позната риторика на Румен Радев за това как руската война в Украйна трябва да бъде прекратена по мирен начин, че доставките на оръжие няма да помогнат.

РАДЕВ ПРИКРИ С УКРАЙНА, ЧЕ СЕ МОТАЕ С НАЙ-ВАЖНАТА ТЕМА ЗА БЪЛГАРИЯ: ПОЗИЦИЯ ОТ ЛИЦЕ НА ПП

"България имаше специален статут в отношенията с Украйна, защото ние първи помогнахме с горива и оръжия. Това не се забравя. (Сега) виждаме проблем в поведението. Ако ще променяме нещо, това става през парламента - видяхме, има международен отзвук". Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш министър на икономиката и индустрията Богдан Богданов пред bTV.

"ВСЕ ОЩЕ СМЕ В СПИСЪКА ЗА НЕПРИЯТЕЛСКИ СТРАНИ": МИТРОФАНОВА Е БИЛА ВЪВ ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО, НО НЕ Е ИМАЛА СРЕЩА С МИНИСТЪРА

Министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова потвърди, че руският посланик Елеонора Митрофанова е била в българското външно министерство, но не са имали среща. Митрофанова е разговаряла на ниво "генерален директор" в министерството. Външният ни министър не разкри подробности за срещата, но според нея е важно, че България е заявила ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат.

ПРАТЕНОТО ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА НЕ Е БЕЗПЛАТНО: ВЗЕЛИ СМЕ 200 МЛН. ЕВРО, ПОЛОВИНАТА ОТИВАТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДЕФИЦИТА

По различни механизми за компенсиране от Европейския съюз за оръжейните ни доставки към Украйна до момента България е получила около 203 милиона евро. Това се разбра от думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на тактическото учение "Ответен удар 2026" на военния полигон "Корен" край Хасково. Той говори по темата отново днес, 11 юни, няколко дни след като обяви спиране на доставките на въоръжение от България за украинската армия.

ПОВЕЧЕ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: РУСИЯ ВИКА ИЗВЪНЗЕМНИ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДОКАТО БЕНЗИНЪТ Ѝ ПРЕСЪХВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

1569 дни – толкова вече трае пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Това е повече, отколкото Първата световна война – има малки разминавания дали дали тя е продължила 1564, 1567 или 1568 дни, но което и да е абсолютно точно, то всяка времева граница е премината. Засега на хоризонта не се вижда да идва мир – Путин не говори сериозно за промяна на целта си Украйна да стане васална на Кремъл държава, украинският президент Володимир Зеленски е категоричен, че страната му няма да отстъпи незавладени от руската армия земи само защото Путин иска и съответно не предлага никакви сериозни и устойчиви гаранции, че след като армията му се съвземе отново няма да нападне.

РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА МИР НА ТРЪМП: САЩ БОМБАРДИРА, ИРАН ЗАТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК, КУВЕЙТ ПОД ОБСТРЕЛ (ВИДЕО)

САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред телевизия Fox News, след като в малките часове на нощта 79 американски изтребителя атакуваха цели в Иран. Държавният глава на САЩ потвърди, че американски изтребители действат в небето над Иран. Той добави, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките. Тръмп изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.

ГРАНДИОЗНАТА СТРАТЕГИЯ НА НЕТАНЯХУ СЕ РАЗПАДА

Войната с Иран беше сбъдването на 30-годишната мечта на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той предупреждаваше от десетилетия, че Иран представлява смъртоносна заплаха за страната му, пише Financial Times. На 28 февруари Израел и САЩ започнаха мащабна военна кампания срещу Ислямската република. Още по-хубавото, от гледна точка на Нетаняху, е, че войната е съвместна със САЩ.