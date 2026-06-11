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Доза допамин за 11 юни 2026 г.: Един конник, който не може да бъде забравен

11 юни 2026, 22:30 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Доза допамин за 11 юни 2026 г.: Един конник, който не може да бъде забравен

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Един конник изплува от мъглата, обвила английските поля. Язди бавно, достолепно и някак тържествено, хвърля ни бегъл поглед за кратко и замислено отминава нататък.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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