Доза допамин за 11 юни 2026 г.: Един конник, който не може да бъде забравен

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Един конник изплува от мъглата, обвила английските поля. Язди бавно, достолепно и някак тържествено, хвърля ни бегъл поглед за кратко и замислено отминава нататък.
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