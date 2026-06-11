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Проверяваме имуществото на Пеевски, обяви Демерджиев

11 юни 2026, 19:10 часа 870 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Проверяваме имуществото на Пеевски, обяви Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви в парламента, че продължава проверка, свързана с имуществото на председателя на "ДПС-Ново нача", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания" Делян Пеевски. По думите му част от действията са насочени към разходи, направени лично от политика, както и към разходи на други лица, от които впоследствие се е възползвал самият той.

"Тече проверка за имуществото на председателя на Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", каза Демерджиев пред журналисти в Народното събрание. Министърът допълни, че подобни проверки се извършват и по отношение на други политически фигури.

Това не е първият случай, в който Демерджиев говори за проверка срещу лидера на ДПС. И досега обаче не е известно коя институция я извършва, какъв е конкретният ѝ предмет и на какъв етап се намира. Новият елемент в изявлението му е твърдението, че вниманието е насочено и към лица от обкръжението на Пеевски и разходи, които формално са направени от тях, но според проверяващите може да са били в негова полза.

Министърът не уточни кои са въпросните лица, дали са политически фигури и какви точно обстоятелства се изясняват.

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Темата за евентуални проверки около Делян Пеевски беше поставяна и от предишното ръководство на МВР. По времето, когато министър беше Емил Дечев, а главен секретар - Георги Кандев, се появиха твърдения, че лидерът на ДПС може да бъде разпитан във връзка с казуса около българския европрокурор Теодора Георгиева. До конкретни резултати или официално обявени действия по случая обаче не се стигна. Още: Обрат за ДПС в Кирково: Нямали критики към Пеевски - само били обсъждали оставки

Още след встъпването си в длъжност Иван Демерджиев обяви, че ведомството проверява имущественото състояние на Пеевски. През май вътрешният министър заяви, че МВР ще направи всичко възможно, за да установи произхода на средствата, свързани с богатството на политика.

Тогава той съобщи, че се анализират и пътуванията на Пеевски, включително кой е финансирал отделни полети. Според думите му има съмнения за маршрути, организирани на отделни етапи - например до Турция и впоследствие до Дубай, с цел прикриване на цялостната картина на пътуванията.

До момента няма публична информация дали тези проверки са приключили и какви са резултатите от тях. Не е известно и какъв период обхващат, при положение че Пеевски прехвърли голяма част от активите си преди включването си в американския санкционен списък "Магнитски".

В последните си имуществени декларации лидерът на ДПС посочва, че не притежава лично недвижими имоти и автомобили, а използва такива под наем. Същевременно декларира значителни доходи от дивиденти, продажба на акции и дружествени дялове.

Според една от последните му декларации той ползва под наем осем имота в София, сред които апартамент с площ 272 квадратни метра, пет къщи, ателие и гаражни клетки. Най-високият деклариран наем е за къща с двор и разгъната застроена площ от 908 квадратни метра, за която са посочени разходи от 155 088 лева годишно.

По същия начин са декларирани и автомобилите, които използва. В документите са посочени пет автомобила под наем - BMW, Audi, Land Rover, Mercedes и Toyota. Като източник на средствата за тяхното ползване са отбелязани същите приходи, посочени и за недвижимите имоти - дивиденти, продажба на акции и дружествени дялове.

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ДПС Делян Пеевски Иван Демерджиев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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