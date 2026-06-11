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Стиховете на Багряна: Последното "оръжие" срещу закриването на Чешкия център в София (СНИМКИ)

11 юни 2026, 20:04 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив, предоставен от Елисавета Шапкарева
Стиховете на Багряна: Последното "оръжие" срещу закриването на Чешкия център в София (СНИМКИ)

В сряда вечер творчеството на поетесата Елисавета Багряна оживя в София, напомни за българо-чешките културни връзки, но се превърна и в оръжие срещу закриванетон на Чешкия център в България. В центъра се проведе литературната вечер, посветена на българската поетеса, озаглавена "Греховната и свята песен на Багряна". Целта на инициативата е именно да се запази Чешкият център в София и да се предотврати неговото закриване. 

Припомняме, че закриването на Чешкия център в България предстои да бъде извършено след решение на външното министерство на Чехия, което предизвика недоволство в столицата. 

В литературната вечер в подкрепа на центъра участваха поетесата и внучка на Багряна - Елисавета Шапкарева, Добрин Добрев Финиотис – директор на БКЦ „Елисавета Багряна“ – Лимасол и доц. д-р Людмила Малинова от Институт за литература – БАН. 

Снимка: Личен архив, предоставен от Елисавета Шапкарева

Връзката на Багряна с Чехия

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Причината за творчеството на Багряна да бъде последното "оръжие" срещу закриването на чешкия център в България е, че тя и нейното творчество са част от българо-чешкото културно взаимодействие.

Нейната стихосбирка "Вечната и святата" е преведена на чешки само няколко години след като излиза в България. 

По време на литературната вечер внучката на Багряна отбеляза, че посещенията на нейната баба в Прага са сред най-вълнуващите страници в историята на българо-чешките отношения през 20 век. ОЩЕ:България най-сетне ще има паметник на Елисавета Багряна: Говори директорът на 51-во СУ

Снимка: Личен архив, предоставен от Елисавета Шапкарева

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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