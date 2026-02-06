Махнаха скалите: Пътят Варвара - Велинград е отворен

Пътят Варвара - Велинград е отворен за движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

По-рано днес заради паднала скална маса в района на Варварски бани, отсечката беше затворена и се използваха обходни маршрути.

Във вторник заради паднала скална маса беше затворен пътят Велинград - Сърница.

