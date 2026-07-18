Спорт:

Мая Манолова сезира КЗП: "Тихомълком "Топлофикация" е договорила поскъпване с до 40%"

18 юли 2026, 16:10 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мая Манолова сезира КЗП: "Тихомълком "Топлофикация" е договорила поскъпване с до 40%"

Лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова изпраща сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с до близо 40%, обявено от „Топлофикация София" едва на 16 юли, но в сила от 1 юни тази година. „КЗП най-накрая да се събуди и да санкционира грабежа на "Топлофикация" и на топлинните счетоводители по отношение на потребителите", призовава тя в своя позиция в социалните мрежи.

Месец и половина по-късно хората вече разбират, твърди Манолова

Според нея столичани са били „залети със студен душ“, получавайки сметките си за юни и виждайки увеличените цени за топлинните счетоводители, без да бъдат предварително уведомени, пише Манолова, като подчертава, че дружеството е публикувало съобщението на сайта си едва на 16 юли – месец и половина след влизането на цените в сила.

Още: Мая Манолова: ЧСИ не трябва да се превръщат в колектори на частни дългове

„Тихомълком зад гърба на гражданите "Топлофикация" се е разбрала с дружествата за дялово разпределение да увеличат цените с до близо 40%, без домакинствата да бъдат предупредени", посочва Манолова.

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По нейни думи, домакинствата нямат механизъм за въздействие върху цената, договорена между топлофикационното дружество и топлинните счетоводители.

Като правно основание за сигнала тя посочва Закона за въвеждане на еврото. „Комисията за защита на потребителите може да провери икономическата обосновка на подобни безобразни увеличения и да ги санкционира. Затова изпращаме сигнал до КЗП и се надяваме да си свършат работата. Защото увеличения с до 40% — най-високи при "Топлофикация София" в качеството ѝ на топлинен счетоводител, са неприемливи!", категорична е Манолова.

Още: Дело за 25 000 лв.: Мая Манолова се оплака, че я съдят за критики към цените

Призив към управляващите да закрият "ненужни структури"

Тя отправя призив и към новото парламентарно мнозинство на "Прогресивна България" за изменения в Закона за енергетиката: „Призовавам и депутатите от парламентарното мнозинство да направят изменения в Закона за енергетиката и най-накрая да закрият тези паразитни и абсолютно ненужни структури в лицето на дружествата за дялово разпределение".

„Досега топлинните счетоводители прибираха годишно около 32 млн. лв. от столичани. С новите увеличени цени вече ще взимат над 36 млн. лв. от домакинствата – за никаква реално свършена работа! Докато пенсионери не могат да си отопляват жилищата през зимата!", заяви Манолова.

Още: Мая Манолова: Ще обжалваме в съда новата-стара формула за сградна инсталация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мая Манолова Топлофикация КЗП Топлофикация София Комисия за защита на потребителя дялово разпределение
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес