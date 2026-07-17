Най-важните новини за деня: 17 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 юли 2026 г.

“БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ ОГРОМНА ГРЕШКА”: ИЗБОРНИТЕ ПРОМЕНИ НА РАДЕВ И НОВИ СЪМНЕНИЯ В МАШИНИТЕ? ГОВОРИ БИВШ ШЕФ НА ЦИК (ВИДЕО)

"Може да си навлека гнева на съгражданите ни извън страната, но - има проблем с район "Чужбина" и той е нормативния регламент. Не е измислен механизъм за отчитане на гласовете. Законът трябва да определи границите на изборния регион, да се определи броя мандати и тежестта на тези мандати като гласове. Район "Чужбина" не може да се въведе, защото няма правила - това е един популистки текст." Това обяви в ефира на Студио Actualno бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ивилина Алексиева-Робинсън по повод промените в Изборния кодекс, внесени от "Прогресивна България" и част от опозиционните партии.

ВАС СЛОЖИ ТОЧКА НА СПОРА ОКОЛО ИЗБОРА НА ЕМИЛИЯ РУСИНОВА ЗА ГРАДСКИ ПРОКУРОР

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу избора на Емилия Русинова за градски прокурор на София. Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18 февруари 2026 г., с което тя е назначена на поста, остава в сила. Според съда към момента на избора Русинова не е имала влезли в сила дисциплинарни наказания. ВАС посочва, че законността на едно решение се преценява според обстоятелствата, които са били налице към датата на неговото вземане.

КАК ЩЕ БЪДЕ ЗАПУШЕНА ДЪЛБОКАТА ДУПКА И ТЕЧЪТ НА ПАРИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ГЛАС ОТ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ОБЯСНЯВА

Големият проблем и големият казус е, че не е нормален начинът, по който се разходват публичните средства в сферата на здравеопазването. Не е виновен този, който яде баницата, а този, който я дава. Пробойните в закона са тези, през които се харчат публичните средства и е много странно, че 6 години не се намери време да се сменят три реда в закона, за да се предотврати кражбата на пари. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" д-р Георги Петров пред bTV. Още: Цените да са еднакви: "Прогресивна България" предлагат търгове за лекарства и в частните болници

"БОТАШ" В НОВА ПОСОКА? БИВШ ШЕФ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПОЕМА "БУЛГАРГАЗ", ИМА И ОЩЕ ПРОМЕНИ В БОРДА

Правителството на Румен Радев смени ръководството на още едно държавно предприятие. С решение от 16 юли новият Съвет на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е освободил трима от членовете на директорския борд на "Булгаргаз" - дружество, което е под шапката на БЕХ. Доскорошният изпълнителен директор Веселин Синабов е сменен от бивш шеф на компанията "Петрол" - Георги Татарски. Решението е внесено за вписване в Търговския регистър.

ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР: ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЪЛГАРИЯ НЕ СЛЕДВА НЯКАКВИ ИНСТРУКЦИИ НА ДРУГИ ПОСОЛСТВА (ВИДЕО)

"Истината е, че за първи път от доста дълго време насам България се бори за своя национален интерес, а не следва някакви инструкции на други посолства. Крайно време е да приемем, че това ще бъде така оттук нататък", каза министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова пред медиите в парламента във връзка с декларацията от Киев, за която се появи информация в международните медии (и от официалните власти в Украйна), че е подписана от България, а после от външното ни министерство отрекоха това.

"НЕ ВИЖДАМ ПОБЕДИТЕЛ": РАДЕВ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА И С ПИТАНЕ НЯКОЙ ВИДЯЛ ЛИ Е ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА ДА ПОДПИСВА (ВИДЕО)

"Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под тази декларация? Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията? Няма подпис." Така необичайно и с въпрос към медиите започна изявлението си премиерът Румен Радев във връзка с декларацията от Киев, за която първо излезе информация от международните медии, че България я е подписала, а след това българското външно министерство отрече тази информация.

"ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ПОЛИТИКАТА И ПОЗОРА Е МНОГО ТЪНКА": СЕВЛИЕВСКИ ГРОМИ РАДЕВ ЗА УКРАЙНА

Границата между политиката и позора е много тънка. Премиерът Румен Радев се опитва да се прави на Доналд Тръмп, който не харесва "Коалицията на желаещите". Това мнение изрази политическият анализатор Мирослав Севлиевски в ефира на Нова телевизия относно позицията на страната ни за Украйна. По думите му в продължение на повече от 30 години България ясно заявява, че принадлежи към Европа и че нейното място е в европейското семейство.

ПАРИ ЛИ ИСКАТЕ, ИЛИ МИР? СЪУЧАСТНИЦИ СТЕ В СМЪРТТА НА УКРАИНЦИ: ЛАТВИЯ ИЗБУХНА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

Държави членки на ЕС, които продължават да извличат печалби от търговията с Русия, докато забавят приемането на най-новия пакет от санкции, пряко финансират военната машина на Кремъл, предупреди латвийският министър-председател Андрис Кулбергс в интервю за Reuters на 16 юли. Премиерът на балтийската република остро критикува конкретни страни като България и Гърция за това, че забавят приемането на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Москва.

УКРАЙНА ВЕЧЕ РАЗНИЩВА РУСИЯ И В ЧЕРНО МОРЕ. ПУТИН СЕ МОЛИ ЗА БЕНЗИН, НО ИНДИЯ НЕ ДАВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кампанията на Украйна за удари с дронове, насочена към лишаване на Русия от възможността да поддържа логистиката и транспорта на гориво към окупирания Крим, още повече продължава да отслабва и без това претоварената руска противовъздушна отбрана и поставя нови дилеми пред защитата на Руската федерация. На 16 юли говорителят на украинския военноморски флот, капитан втори ранг Дмитро Плетенчук, съобщи, че операциите на украинските Сили за безпилотни системи (USF) в Азовско море са парализирали руските доставки на гориво и са затруднили доставките на провизии към анексирания Крим.

THE ​​ECONOMIST: УКРАИНСКИТЕ УДАРИ ПРЕВРЪЩАТ КРИМ В АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА РУСИЯ

Крим е опора за Русия, откакто тя анексира украинския полуостров през 2014 г. Но сега Крим става уязвим. Това пише в свой анализ The Economist. Според изданието, пълното изолиране на полуострова би дало на Украйна силна позиция във всякакви бъдещи преговори. Операциите с дронове на Украйна, насочени към стратегическа инфраструктура на полуострова, вече дават резултати.

УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ ВЕЧЕ ПРОМЕНИХА ХОДА НА ВОЙНАТА, НО ДОСТАТЪЧНИ ЛИ СА ЗА ГОЛЯМАТА ЦЕЛ?

Украинските дронове със среден обсег на действие оказват все по-значително влияние на фронта, нанасяйки удари по руските логистични маршрути и затруднявайки снабдяването на войските. В същото време анализатори смятат, че дори широкомащабното използване на такива безпилотни летателни апарати е малко вероятно да позволи на Киев да си възвърне окупираните територии, пише Foreign Policy. Според изданието украинските дронове все по-често атакуват транспортни маршрути, намиращи се далеч зад фронтовите линии. В резултат на това пътища, които преди се смятаха за безопасни за руската армия, са станали опасни за военна техника и камиони, превозващи оръжия, гориво и храна.

БЪЛГАРСКИЯТ КОРЕН Е СИЛАТА НА МАКЕДОНСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ: ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"През 19 век няма македонска национална идея“, каза в Студио Actualno Балкани доц. Иван Динев Иванов, преподавател по политология и международни отношения в Синсинати, САЩ и с корени от родния град на Гоце Делчев, поради което е и част от Централния комитет на Македонската патриотична организация (МПО). В разговора доц. Иванов разказа за огромното историческо и културно наследство на организацията.