"Той е следващият": Шеф на отбор във Формула 1 засипа Никола Цолов с похвали и призна за шансовете му

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов продължава да се представя на най-високо ниво. Българският пилот е лидер в класирането на Формула 2 и крачи уверено към титлата. Доминацията му на пистата привлича погледите на шефовете във Формула 1, като през последните седмици все по-сериозно се говори, че Цолов заслужава шанс в най-елитната автомобилна надпревара.

От Рейсинг Булс признаха за Никола Цолов

Сега ръководителят на отбора на Рейсинг Булс - Алън Пърмейн, призна, че Цолов е "следващият на опашката" за промоция в неговия тим, който все още не е потвърдил състава си за сезон 2027. Българинът, който е част от академията на Ред Бул, е свързван с място в дъщерния отбор на "биковете" от няколко месеца. Преди известно време Пърмейн отрече информацията, че 19-годишният пилот може да се окаже титуляр от следващия сезон.

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Пърмейн похвали Цолов

Сега обаче шефът на отбора не скри възхищението си към Цолов и призна, че той чака своя шанс за изява: "Той се справя невероятно добре. Мисля, че тази сутрин в свободната тренировка беше най-бърз", каза Пърмейн по време на петъчната пресконференция на Гран При на Белгия. "Вече води в шампионата след страхотния си уикенд на "Силвърстоун", така че да се каже, че е в полезрението ни, би било леко подценяване. Справедливо е да се каже, че той е следващият на опашката. Кога ще се случи това, честно казано, не знам. Не е лъжа, че в момента не мислим за това. Той е там, върши си работата, ние вършим нашата и ще вземем решение, ако и когато той дойде в Рейсинг Булс по-късно тази година."

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