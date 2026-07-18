Пожарникарите готови за битка с огъня: Обърнаха внимание на най-сериозните причини за пожарите

Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов даде подробна информация за пожароопасния сезон. "В района на Карловско имахме предизвикан от спирачките на влакова композиция пожар, който беше с фронт 7 километра. Имали сме и по-големи пожари, около 20 км", каза главен комисар Джартов пред bTV относно пожарите, причинени от железопътния транспорт. Още: Пет пожара в Пловдивско: Подозират 9-годишни деца

Той обясни, че понякога искри от спирачни системи могат да предизвикат сериозни пожари.

Огнеборците със сериозни препоръки към БДЖ

Снимка: iStock

Още: Огнен ад превзе влак - трагедията се размина на косъм (ВИДЕО)

По думите му причините не трябва автоматично да се свързват само с БДЖ, тъй като има различни собственици на железопътна техника.

"Различни са субектите, които притежават такива влакове. Не са само държавни, но и частни субекти. Така, че е изключително важно те да поддържат в съвременен вид спирачните системи", уточни директорът на пожарната.

Джартов заяви, че страната е подготвена за пожароопасния сезон, като подчерта, че подготовката не започва непосредствено преди лятото, а е процес, който продължава през цялата година.

По думите му е изготвен доклад до премиера за готовността на институциите.

"Още в края на миналата година започнахме да осъществяваме контакт с всички институции, които имат отношение към тези аспекти", посочи Джартов. Сред основните мерки той открои почистването на сухата растителност около линейни обекти като пътища, електропроводи и железопътни линии, както и подготовката на техниката и оборудването.

"Те следва да бъдат почистени от суха растителност, за да могат да бъдат преграда за огъня, когато възникне пожар, а не да бъдат източник на такъв пожар", обясни директорът на пожарната.

Той подчерта и значението на превенцията около населените места - почистването на имотите и изграждането на минерализовани ивици, които да ограничават разпространението на огъня.

"Изключително важно е в населените места домовете, тоест имотите на гражданите, да бъдат почистени от суха растителност преди пожароопасния сезон", каза Джартов.

По отношение на техниката той съобщи, че продължават доставките на оборудване за пожарникари и доброволци, включително дронове, моторни триони, ранцеви пожарогасители и други средства.

"Това е непрекъснат процес при нас. Проектите са ни изключително важни, за да сме по-добре подготвени следващия път", заяви той.

Една от новостите е използването на дронове, голяма част от които са оборудвани с термокамери. Те ще подпомагат ранното откриване на пожари, наблюдението на терена и управлението на силите при гасене.

"Значително намаляваме времето за овладяване на пожара, така че по-лесно се управляват силите и средствата, защото наблюдаваме по целия периметър какво се случва", каза още главен комисар Джартов.

Още: След пожара в "Екобулпак": София увеличава капацитета за рециклиране