Твърди ли България, че Украйна лъже за Киевската декларация? Кабинетът и външно мълчат пред въпроси на Actualno

Твърдите ли, че на официалния си сайт Министерството на външните работи на Украйна лъже, като посочва, че външният ни министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларация в Киев, в която основна точка гласи, че "Коалицията на желаещите" има важна роля като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и че страната ни е готова да засили участието си в нейната работа? Такъв директен въпрос зададе Actualno.com на Министерски съвет, който - съгласно Конституцията - ръководи и осъществява външната политика на страната.

Искането ни за уточнения по няколко точки бе изпратено на 17 юли - ден след ескалацията на дипломатическия скандал във връзка с това подписала ли е Петрова-Чамова Киевската декларация на срещата Украйна - Югоизточна Европа, или не е. Създава се ясно впечатление и за противоречие между позицията на премиера Румен Радев и тази на външния министър - нещо, което от правителството отричат, макар да говорят за "многопластова" външна политика.

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Попитахме още:

Подписала ли е Велислава Петрова-Чамова декларация в Киев, в която пише дословно: "Признаваме важната роля на "Коалицията на желаещите" като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително за осигуряването на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа"?

Каква е позицията на България - признава "Коалицията на желаещите" и е готова да засили участието си в нейната работа, както е посочено в декларацията от Киев, или отказва да бъде част от "Коалицията на желаещите", както посочи премиерът Румен Радев от Париж?

Въпросите ни бяха изпратени и до МВнР. През целия вчерашен ден и до момента на публикуване обаче отговори няма.

Снимка: president.gov.ua

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Хронология на противоречията

От 15 юли, когато документът от 21 точки излезе в официалния сайт на украинското външно министерство, позициите на правителството са противоречиви.

Премиерът Румен Радев каза на 14 юли от Париж, че "мястото на България не е" в "Коалицията на желаещите", която е съставена от около 40 съюзници на Украйна, осигуряващи военна и финансова подкрепа и желаещи да станат гаранти за сигурността ѝ при сключване на мирно споразумение с Русия. Ден след това Велислава Петрова очевидно се е присъединила към декларацията заедно с още 9 държави и с Европейския съюз, като единствено Сърбия от участничките в срещата не го е сторила.

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От МВнР в София отрекоха да е имало подпис под документ, който да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна. В рамките на срещата е била приета съвместна декларация, съдържаща традиционни формулировки за подкрепа на Украйна от държавите в Югоизточна Европа. Според МВнР документът няма задължителен характер и не създава правни ангажименти за подписалите го страни.

В текста на декларацията, публикуван от сайта на украинското външно министерство, пише следното: "Потвърждаваме отново непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, включително териториалното ѝ море (...) Подчертаваме нашата политика на непризнаване на всеки опит за незаконна промяна на тези граници и потвърждаваме неотменимото право на Украйна на самозащита в съответствие с член 51 от Устава на ООН. Подчертаваме, че пълното, безусловно и проверено изтегляне на руските войски и военна техника от цялата територия на Украйна остава необходимо условие за постигане на траен мир. Никакви решения относно Украйна не могат да бъдат взети без Украйна".

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Снимка: president.gov.ua

В декларацията се осъжда "незаконната, непровокирана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна" и Москва се призовава незабавно да прекрати войната, да върне "всички незаконно депортирани и насилствено разселени украински граждани, включително украинските деца, и да освободи всички неправомерно задържани цивилни и военнопленници".

"Потвърждаваме отново, че престъплението агресия не може да остане ненаказано. Подкрепяме международните усилия за осигуряване на отговорност за престъпленията, извършени срещу Украйна, включително чрез Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна", се казва в декларацията.

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"Признаваме важната роля на "Коалицията на желаещите" като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително за осигуряването на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа", гласи една от ключовите точки.

Подписалите документа подчертават, че приоритет трябва да бъде укрепването на способностите на Украйна за противовъздушна отбрана, включително чрез предоставянето на системи и ракети, способни да прехващат балистични заплахи.

Участващите държави призовават и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика - на фона на забавянето на 21-вия пакет от наказателни мерки срещу Москва в рамките на ЕС отчасти заради ветото на България срещу включването на определени фигури: Пари ли искате, или мир? Съучастници сте в смъртта на украинци: Латвия избухна срещу България.

На 17 юли Велислава Петрова-Чамова каза, че никой не е подписвал никаква декларация в Киев. "Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен тип формати. Нашата позиция остава една и съща като преди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници да защитават своя и да участва в еднаква линия, която те искат. Не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в "Коалиция на желаещите"", повтори отново външният министър.

"Истината е, че за първи път от доста дълго време насам България се бори за своя национален интерес, а не следва някакви инструкции на други посолства. Крайно време е да приемем, че това ще бъде така оттук нататък", заяви още Петрова-Чамова.

Премиерът Румен Радев стигна още по-далеч: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под тази декларация? Няма подпис. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписала тази декларация".

От Министерски съвет и МВнР обаче засега не уточняват пред нас дали обвиняват украинското външно министерство в лъжа.

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