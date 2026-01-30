"Малък Сечко се прави на бабаит": Проф. Рачев му даде няколко дни

Лошо време – дъждовно, студено, ветровито. Така ще е до понеделник, като ще имаме и доста сериозна снежна покривка, ако се осъществят тези прогнози, които имаме. В неделя ще нахлуе един доста студен въздух. Атлантическият океан бълва циклон след циклон. Изпращаме януари с по-високи температури от обичайните и с два пъти повече валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Страшното, по думите на проф. Рачев, ще е по проходите. Минималните температури в понеделник ще са доста ниски. Във вторник започва затопляне и положителни температури.

"Малък Сечко се прави на бабаит, но ще се покаже само за три дни", пошегува се синоптикът.

Времето днес

Ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С умерен, в Източна България - временно силен и поривист север-северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг.

Минималните температури ще бъдат между 0 до 6 градуса, а максималните в повечето места между 4 и 10 градуса. В София минимална температура ще е около 1 градус, а максималната - около 4 градуса.