Войната в Украйна:

Усложненията след ботокс, хиалурон: Експерт предупреди кое е в основата на проблема

18 март 2026, 8:04 часа 1140 прочитания 0 коментара
Процесът по информирано съгласие е пренебрегван. До този извод е стигнала Симона Александрова от Асоциация "Пациенти на естетичната медицина". Тя бе гост в сутрешния блок на бТВ по повод случаите на усложнения след ботокс и хиалурон. Припомняме, че млада жена почина в Дупница след естетична процедура с хиалуронови филъри, след което Агенцията по медицински надзор се самосезира и започна проверка. Случаят се проверява и от Софийската районна прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург.

Сигналите?

Според експерта пациентите не са достатъчно информирани, а контролът е силно занижен и дори липсващ.

"Имаме доста сигнали. За щастие фрапантните не са чак толкова много. Истината е, че не всички пациенти стигат до нас. При нас идват хора, които са в безизходица", каза Александрова. 

Според нея пациентите се подвеждат не толкова по цената, а по лъскавата реклама. 

Съветите към пациентите 

"За жалост към настоящия момент контролът е толкова занижен, към липсващ, че спасението на давещите се/пациентите е на самите пациенти", каза Александрова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите й към момента пациентите трябва да правят много обстойна проверка по отношение на специалисти и продукти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
устни ботокс красота хиалуронова киселина естетична хирургия
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес