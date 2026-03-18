Усложненията след ботокс, хиалурон: Експерт предупреди кое е в основата на проблема

Процесът по информирано съгласие е пренебрегван. До този извод е стигнала Симона Александрова от Асоциация "Пациенти на естетичната медицина". Тя бе гост в сутрешния блок на бТВ по повод случаите на усложнения след ботокс и хиалурон. Припомняме, че млада жена почина в Дупница след естетична процедура с хиалуронови филъри, след което Агенцията по медицински надзор се самосезира и започна проверка. Случаят се проверява и от Софийската районна прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург.

Сигналите?

Според експерта пациентите не са достатъчно информирани, а контролът е силно занижен и дори липсващ.

"Имаме доста сигнали. За щастие фрапантните не са чак толкова много. Истината е, че не всички пациенти стигат до нас. При нас идват хора, които са в безизходица", каза Александрова.

Според нея пациентите се подвеждат не толкова по цената, а по лъскавата реклама.

Съветите към пациентите

"За жалост към настоящия момент контролът е толкова занижен, към липсващ, че спасението на давещите се/пациентите е на самите пациенти", каза Александрова.

По думите й към момента пациентите трябва да правят много обстойна проверка по отношение на специалисти и продукти.