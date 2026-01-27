Спорт:

27 януари 2026, 07:47 часа 161 прочитания 0 коментара
"Само леко ще ни близне": Проф. Георги Рачев успокоява за времето

Тази седмица ще е мрачно, влажно, но по-топло, отколкото би трябвало де е в края на януари. Все пак сме средата на зимата, а сутрешните температури по морето са между 6 и 8 градуса, а в София – 4 градуса. Ще има едно захлаждане в неделя, но студът ще ни близне леко. От петък ще ни застигне циклон, който ще донесе този по-студен въздух. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

За София - от четвъртък започва по-влажна серия до неделя. Ще се понижат температурите. Затопляне се очаква и в Пловдив. Във Варна времето ще е топло с дъжд.

"В Боровец, както казах, валеше дъжд. Ще го обърне на сняг и ще започне серия, в която ще вали преди всичко сняг. Над 1200-1300 м. ще вали доста. От следващата седмица ще започне едно по-февруарско време", каза професорът.

Времето днес

Жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области в страната. Предупреждението е в сила за София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

През следващото денонощие синоптичната обстановка ще остане усложнена. През нощта валежите ще са почти повсеместни, а в крайните южни райони ще са значителни и придружени с гръмотевици. В планинските райони в Западна България ще вали сняг и ще и ще се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е умерен до силен от юг-югоизток, но в западните райони от страната ще се ориентира от запад-северозапад, предимно умерен.

Минималните температури ще са от минус 2 – 1 градус в Северозападна България до 8 – 10 градуса в югоизточните райони от страната, в София – около 2 градуса.

