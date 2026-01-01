Инцидентите в празничната нощ: Пиратка отнесе окото на дете, друго падна от 7-ия етаж

Натоварено дежурство имаха медиците в най-голямата спешна болница у нас в новогодишната вечер. 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" на 31 декември 2025г.

От здравното заведениесъобщиха, че 11 възрастни и 4 деца са били докарани с линейки. Най-много са преминалите през травматологичния кабинет.

91 от потърсилите помощ пациенти на 31 декември са приети в болницата.

В първите часове на новата година спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта днес вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.

Случаите в празничната нощ

Особено натоварено е било в Отделението по неврохирургия на "Пирогов". 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма в следствие на падане от седмия етаж. Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.

В Спешното отделение на "Пирогов" през 2025 г. медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки. Здравно неосигурените пациенти пък са близо 17 000.

Скоро, от 5 януари, предстои подготовка за ремонта и преустройството на Спешното отделение в "Пирогов". За целта Министерски съвет отпусна 2 608 882 лева. Планиран е не само основен ремонт на отделението, което е сериозно амортизирано заради големия постоянен поток от пациенти, но и обновяване на медицинската апаратура.

Ремонтът на Спешното отделение е част бизнес програмата на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Изпълнението й беше оценено с най-високата възможна степен - "Много добро" от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Болницата получава 86.6 точки от максимално възможни 100 по скалата за оценка. Резултатите от анализа са посочени в писмо на Министерството на здравеопазването до Съвета на директорите на "Пирогов“.

Според документа, като "Много добро" е определено и нивото на изпълнение и на нефинансовите цели на лечебното заведение. По този критерий са определени 100 от възможни 100 точки. Това е потвърждение, че болницата напълно изпълнява своята социална мисия да осигурява достъпна, своевременна и високоспециализирана медицинска помощ 24 часа в денонощието, като същевременно е и модерна база за обучението на специалисти.

