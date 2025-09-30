Meteo Balkans: 5-метрови вълни удрят българското Черноморие до дни

Вълни с размери 4-5 метра ще достигнат българското Черноморие само след броени дни, алармират от Meteo Balkans. От медията пишат, че се очаква циклон, който ще премине през страната ни между 2 и 4 октомври. Според повечето модели прогнозите са за много силни ветрове по родното Черноморско крайбрежие. Именно тези ветрове ще предизвикат вълни между 5 и 7 бала, което е около 4-5 метра. Специалистите съветват всички собственици на рибарски лодки и други малки плавателни съдове да се информират ежедневно за времето в следващите дни и да вземат адекватни мерки за защита на движимото си имущество.

Същото важи и за всякакви имоти, намиращи се в непосредствена близост до брега, които биха могли да бъдат засегнати от големи вълни.

Какви щети може да се очакват?

Снимка: iStock

Вълни от порядъка на 4-5 метра могат да причинят значителни разрушения по плажната ивица. Възможни са и наводнения по крайбрежните зони, затова населението е редно да бъде предупредено.

От Meteo Balkans сигнализират още, че не е изключено в началото на октомври да има силни гръмотевични бури над Източна България. "Според модела SPM се очакват и значителни по количество валежи – около 50–80 л/кв.м. Въобще, предстои усложняване на синоптичната обстановка в цялата страна, а времето за реакция е до 72 часа.", предупреждават от медията.

