Как да почистите леда от предното стъкло на колата без да го надраскате?

Зимните сутрини често се превръщат в истинско изпитание за шофьорите - предното стъкло на колата е покрито с дебела кора от лед. Вместо да хабите енергия за механично почистване, си струва да използвате скритите възможности на стандартната климатична система на колата си. Но освен това има и друга основателна причина да забравите за почистването със стъргалка и гореща вода.

Защо не трябва да почиствате замръзналото стъкло на колата със стъргалка или гореща вода?

Много хора посягат към стъргалка, но този метод крие скрита опасност, тъй като пластмасата може да остави микроскопични драскотини по стъклото. С течение на времето това нарушава видимостта и създава опасно отблясъци от насрещните фарове през нощта. Още по-опасно е използването на гореща вода: рязката температурна разлика между ледената повърхност и врящата вода почти гарантирано ще доведе до пукнатини.

Загряване на колата през зимата: Грешките, които са пагубни за двигателя

Разбирането на правилния алгоритъм за работа на климатичната система ви позволява да решите проблема много по-бързо и по-безопасно за вашия автомобил.

Как да почистите премахнете правилно леда от предното стъкло на колата?

Загряване на стъклото. Ефективното размразяване започва веднага след стартиране на двигателя. Необходимо е да превключите въздушния поток в режим на обдухване на предното стъкло, като настроите температурата и скоростта на вентилатора на максимални стойности. Това позволява постепенно да затоплитте стъкления панел отвътре, което омекотява прилепването на лед към повърхността.

В същото време трябва да активирате електрическото отопление на задното стъкло и страничните огледала, за да осигурите пълна видимост във всички посоки възможно най-бързо, без да чакате целият интериор да се затопли.

Как да предпазите предното стъкло на колата от напукване през зимата

Тайната роля на климатика през зимата

Ключов момент, който шофьорите често забравят, е активирането на климатика с бутона A/C . В мразовито време той не работи за охлаждане, а като мощен влагоабсорбатор. Това е изключително важно, тъй като климатикът мигновено премахва излишната влага, която се получава поради температурната разлика. Този подход избягва замъгляването на стъклата отвътре, докато ледът отвън се превръща във вода, което гарантира перфектна видимост още от първите минути на пътуването.

Финално почистване

Когато ледът се превърне в киша, той може лесно да се отстрани с помощта на чистачките на предно стъкло. Това ще предпази гумените елементи на чистачките от повреда, тъй като те ще работят върху влажна повърхност, а не върху твърд лед.

Важно е да запомните, че не трябва да бършете замъгленото стъкло с ръце, тъй като мазните следи от длани ще създадат проблеми с видимостта по време на шофиране.

Прочетете също: Загряване на двигателя на колата през зимата: Кога и колко дълго трябва да се прави