МОСВ с карти на местата в риск от наводнение, ще съобразяват строителните разрешения

Четирите басейнови дирекции изработиха комбинирани карти на районите в страната с потенциален риск от наводнения. Това стана по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Басейновите дирекции "Дунавски район" – Плевен, "Черноморски район" – Варна, "Източнобеломорски район" – Пловдив, и "Западнобеломорски район" – Благоевград разработиха комбинирани карти, които обединяват информация от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб.

Целта е да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии и зоните с повишен риск от наводнения, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Строителни разрешения и инфраструктурни проекти ще бъдат съобразявани

Още през октомври приоритетното изпълнение на задачата започна в басейновата дирекция във Варна, непосредствено след опустошителните наводнения по Черноморието. Именно там беше приложен пилотният модел за интегриране на пространствени данни, който впоследствие беше разширен и към останалите райони на страната.

Мярката е част от последователните усилия на МОСВ за повишаване ефективността на управлението на водите, както и за засилване на превенцията и готовността при риск от наводнения на национално ниво.

След като проверките станат факт, комбинираните карти и подробният доклад с констатации ще бъдат изпратени на компетентните органи – областни управители, кметове на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Дирекция Национален строителен контрол (ДНСК).

Интеграцията на данните в тези карти цели да се предприемат действия по компетентност за превенция и контрол върху зони с риск от наводнения. Така местните и регионалните власти ще имат достъп до актуална информация, която ще им е полезна при издаване на строителни разрешения и планиране на инфраструктурни проекти, за да се отчитат рисковите зони, обозначени в тях.

Предстои окончателна обработка на данните и осигуряване и на публичен достъп до комбинираните карти.

След октомврийските наводнения по Черноморието беше извършена цялостна проверка на водните обекти в района. Инспектирани бяха над 20 водни обекта, включващи общо 52 речни участъка – 16 в Северното и 36 в Южното Черноморие. Анализът заключи, че при 27% от проверените участъци са установени нарушения, при 38% изискванията са спазени, а за останалите са необходими допълнителни дейности по почистване и мониторинг.

