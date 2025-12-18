Любопитно:

МОСВ с карти на местата в риск от наводнение, ще съобразяват строителните разрешения

18 декември 2025, 10:26 часа 264 прочитания 0 коментара
МОСВ с карти на местата в риск от наводнение, ще съобразяват строителните разрешения

Четирите басейнови дирекции изработиха комбинирани карти на районите в страната с потенциален риск от наводнения. Това стана по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Басейновите дирекции "Дунавски район" – Плевен, "Черноморски район" – Варна, "Източнобеломорски район" – Пловдив, и "Западнобеломорски район" – Благоевград разработиха комбинирани карти, които обединяват информация от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб.

Целта е да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии и зоните с повишен риск от наводнения, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Още: След наводненията: Отменят частичното бедствено положение в Община Созопол

Строителни разрешения и инфраструктурни проекти ще бъдат съобразявани

Още през октомври приоритетното изпълнение на задачата започна в басейновата дирекция във Варна, непосредствено след опустошителните наводнения по Черноморието. Именно там беше приложен пилотният модел за интегриране на пространствени данни, който впоследствие беше разширен и към останалите райони на страната.

Мярката е част от последователните усилия на МОСВ за повишаване ефективността на управлението на водите, както и за засилване на превенцията и готовността при риск от наводнения на национално ниво.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След като проверките станат факт, комбинираните карти и подробният доклад с констатации ще бъдат изпратени на компетентните органи – областни управители, кметове на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Дирекция Национален строителен контрол (ДНСК).

Още: Скъсана дига и евакуация: Частично бедствено положение в село край морето (ВИДЕО)

Интеграцията на данните в тези карти цели да се предприемат действия по компетентност за превенция и контрол върху зони с риск от наводнения. Така местните и регионалните власти ще имат достъп до актуална информация, която ще им е полезна при издаване на строителни разрешения и планиране на инфраструктурни проекти, за да се отчитат рисковите зони, обозначени в тях.

Предстои окончателна обработка на данните и осигуряване и на публичен достъп до комбинираните карти.

След октомврийските наводнения по Черноморието беше извършена цялостна проверка на водните обекти в района. Инспектирани бяха над 20 водни обекта, включващи общо 52 речни участъка – 16 в Северното и 36 в Южното Черноморие. Анализът заключи, че при 27% от проверените участъци са установени нарушения, при 38% изискванията са спазени, а за останалите са необходими допълнителни дейности по почистване и мониторинг.

Къмпинг "Арапя" е под вода, улици и постройки в Царево са отнесени от ново наводнение (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
МОСВ Наводнение наводнения карти
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес