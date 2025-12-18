Любопитно:

Сметките за парно: Ще се смятат който както си иска, заяви експерт

Сметките за парно: Ще се смятат който както си иска, заяви експерт

След като енергийното министерство не е предоставило нова формула за определяне на дела на сградната инсталация в общата цена, всичко, което сега се смята като сметки, е прогнозно и ще има изравнителни сметки. Това заяви Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. "Никой не знае как да смята, защото няма върху какво", каза Георгиев и добави, че всеки може да си смята както си прецени. "Никой не може да осъди някого, че е прогнозирал неправилно", добави той пред БНТ.

Според Георгиев, служебното правителство едва ли ще постави като приоритет изготвянето на нова формула. Постоянно ни набиват в главите как служебното правителство е на първо място отговорно да организира провеждането на предсрочните парламентарни избори. То и Народното събрание уж трябва да работи, но виждаме, посочи Кремен Георгиев.

По думите му, в "Дружба 2" плановият ремонт, който се превърна в скандал, вече е завършен и днес се пускат парно и топла вода "за последния блок".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
