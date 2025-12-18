Първият изцяло устойчив хипермаркет на Kaufland спечели „Сграда на годината“ 2025

Първият изцяло устойчив хипермаркет на Kaufland в България - Kaufland „Изгрев“, спечели първа награда в категория „Зелена търговска сграда“ на престижния национален конкурс „Сграда на годината“ 2025. Обектът беше открит в края на 2024 г. и още с реализирането си се утвърди като пример за устойчиво търговско строителство и иновативен подход в ритейл сектора.

„Зелената търговска сграда“ е стандартът, към който се стремим във всеки нов проект. Това отличие е доказателство, че за нас устойчивото развитие не е просто концепция, а оперативен приоритет. Инвестираме в обекти, които щадят природата, защото вярваме, че декарбонизацията и икономическият растеж трябва да вървят ръка за ръка. Проектирането на модерни, екосъобразни съоръжения е нашият стратегически отговор към глобалните климатични предизвикателства. Всяка инвестиция, която правим днес, е подчинена на дългосрочната ни цел за въглеродна неутралност. Успехът на този проект ни мотивира да бъдем още по-смели в иновациите, които внедряваме в името на една по-отговорна търговия“, каза по време на церемонията Красимир Петров старши експерт Нови проекти и модернизации в Kalufland България.

Инвестицията в магазина надвишава 54 млн. лв., а сградата е проектирана и изградена в съответствие с високите международни стандарти на сертификата за устойчиво строителство EDGE. Хипермаркетът постига 20% по-висока енергийна ефективност спрямо действащите строителни изисквания в България и е част от дългосрочната стратегия на Kaufland за декарбонизация и устойчив растеж.

Обектът се намира на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 12 и е разположен върху площ от над 14 000 кв. м, с търговска зала от близо 3300 кв. м. Магазинът предлага над 23 200 артикула, като пространствената организация следва утвърдените стандарти на веригата за ефективно обслужване и комфортно клиентско изживяване.

Сградата се отличава с модерна архитектурна визия, вдъхновена от динамиката на булеварда, като фасадата съчетава остъклени, алуминиеви и сглобяеми елементи, които подчертават архитектурния обем и хармоничното вписване на обекта в градската среда. Използвани са трислойни сглобяеми панели с бетонна конструкция и топлоизолация, окачени стъклени повърхности, термопанели с минерална вата и галванизирана ламарина с полиестерно покритие, допълнени от декоративни алуминиеви елементи. Интериорът е проектиран с акцент върху простор, ясно зониране и лесна ориентация, което допринася за комфортно и интуитивно клиентско изживяване.

Kaufland „Изгрев“ използва 100% зелена енергия, към която веригата премина изцяло още през март 2022 г., както и термопомпена система за отопление и охлаждане с екологичен хладилен агент пропан, напълно безвреден за околната среда. На покрива е изградена фотоволтаична инсталация, която допринася за до 20% годишна икономия на електроенергия, а използваните сглобяеми, енергийно ефективни и пожароустойчиви материали гарантират нисковъглеродна експлоатация и оптимално оползотворяване на ресурсите.

В подкрепа на устойчивата мобилност на паркинга на магазина е инсталирана бърза зарядна станция за електромобили, позволяваща едновременно зареждане на до три автомобила, както и шумозащитни стени, които осигуряват хармоничното интегриране на обекта в градската среда. В унисон с политиката на Kaufland за ограничаване на пластмасата, магазинът разполага и със 100 ръчни кошници за пазаруване от рециклирана пластмаса, а за по-бързо и удобно клиентско преживяване са въведени каси за самообслужване и иновативната услуга K-SCAN.