МОСВ е удостоено с престижно отличие за прилагане на ГИС технологии

Министерството на околната среда и водите получи награда в категория „Централна власт“ за своя дългогодишен принос и специални постижения в прилагането на географски информационни системи (ГИС).Отличието беше връчено на министъра на околната среда и водите Манол Генов от Аркадиус Садковски, глобален мениджър „Решения за картографиране на реалността“ в ESRI.

Интегрираните подходи на МОСВ

Снимка: БСП

„Когато една организация използва технологията вече 30 години, това само по себе си е постижение. С отворен портал за данни, вътрешна колаборация и докладване към Европа Министерството показва работа в синхрон с развитието на технологиите.“ — подчерта Садковски.

МОСВ въвежда интегриран подход за използване на най-съвременни и световно утвърдени ГИС технологии за устойчиво управление на защитените зони в България. Това е подход, който отговаря на най-добрите международни и европейски практики в управлението на данни, анализи, координация и сътрудничество.

Министерството е сред пионерите в прилагането на геопространствени технологии в централната власт у нас — традиция, която продължава вече три десетилетия.

Министър Генов благодари за отличието: Благодаря за наградата от името на целия екип на Министерството! Това е високо признание за изключителните усилия и визионерство на екипа на дирекция „Национална служба за защита на природата“ и на всички експерти от регионалните инспекции по околна среда и водите и националните паркове, които активно прилагат най-съвременни ГИС технологии за ефективно и устойчиво управление на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000.