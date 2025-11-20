Привлече всички погледи: Мария Бакалова блесна до модните икони на Холивуд (СНИМКА)

Ежегодното събитие на "ELLE", което отбелязва най-ярките звезди на киното отново е тук. Тази година т. нар. тържество "Жените в Холивуд" (Women in Hollywood Event) е особено впечатляващо с десет отличени дами: Джеси Бъкли, Таяна Тейлър, Дженифър Анистън, Роуз Бърн, Ренате Рейнсве, Чейс Инфинити, Емили Блънт и звездите от „Sinners“ Джейми Лоусън, Унми Мосаку и Хейли Стейнфелд. За тях е изключително характерно спечелването на награди, поставянето на рекорди и разбиването на стъклени тавани.

Освен успехите им на големия екран, отличените също така задават нов моден стандарт. От съблазнително шикозни рокли до супер изчистени костюми, техните визии на червените килими предизвикват онзи особен ефект на "двоен поглед" или "повторно поглеждане" (бел. ред: от double-take energy, което означава моментът, когато видиш нещо толкова впечатляващо, необичайно или изненадващо, че първо го забелязваш, след това мигновено поглеждаш още веднъж, за да се увериш, че си видял правилно), определящ холивудската икона.

Още: Знаменитост със съвършени черти: Науката определи най-красивата жена в света

Присъстващите

От "ELLE" съобщиха, че в хотел "Фор Сийзънс" в Лос Анджелис, те са придружавани от също толкова стилни колеги - от Кери Вашингтон до Мелиса Маккарти. Не липсват и стилни мъже, които подкрепиха жените в Холивуд – Дуейн „Скалата“ Джонсън, Райън Куглър и други, изглеждащи изключително изтънчено. Сред гостите на събитието беше и българската актриса Мария Бакалова, която впечатли с елегантна визия на "Loewe" и сподели благодарност към ELLE USA за "невероятната вечер" в чест на жените в Холивуд.

Снимка: Getty Images

Присъствието ѝ на такова престижно събитие демонстрира нарастващото ѝ влияние в Холивуд както като актриса, така и като стилна икона.

ELLE’s Women in Hollywood е ежегодно събитие, организирано от списание ELLE, което има за цел да отличи и празнува жени, които имат значимо влияние в киното и развлеченията. То е едно от най-престижните събития в Холивуд, защото не само признава успехите на жените в индустрията, но и поставя акцент върху мода, стил и културно влияние.

Още: Скандал на "Мис Вселена": Съдии напускат, твърдят, че финалистките са избрани