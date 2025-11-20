България се присъедини към културния маршрут на Съвета на Европа Iter Vitis

Министерството на туризма дава старт на кампанията за културен туризъм през 2026 г.

Министерството на туризма получи официалния сертификат за членство в престижния европейски културен маршрут „Пътят на виното“ (Iter Vitis), връчен на министъра на туризма Мирослав Боршош като признание за включването на България в мрежата от водещи европейски дестинации, посветени на опазването и популяризирането на виненото наследство. С присъединяването си към сертифицирания от Съвета на Европа културен маршрут страната ни става част от платформа, която подкрепя развитието на винения туризъм, съхранението на лозарските ландшафти и популяризирането на европейските винени култури. Това осигурява на България нови възможности за международна разпознаваемост, съвместни инициативи и по-силно позициониране на винените ни региони в европейския контекст. „България е ключов елемент в тази европейска мозайка на виненото наследство и винения туризъм“, заяви Емануела Панке, председател на международната федерация Iter Vitis.

Министърът на туризма Мирослав Боршош отбеляза, че присъединяването е дългоочаквана стъпка както от бранша, така и от държавата, и подчерта значението на международната платформа за развитие на винения туризъм. По думите му членството в Iter Vitis дава на българските винени региони международна видимост и нови перспективи. „Българските региони ще могат да черпят знание и ресурси от европейската мрежа, а държавата, местните власти и секторът ще работят за популяризацията на страната ни като привлекателна туристическа дестинация“, каза министър Боршош.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов коментира, че винените дестинации са ключови не само за туризма, но и за производителите в сектор „Вино“. „Те дават възможност нашите уникални вина и продукти да достигнат до повече потребители, включително и до чуждестранни гости. В България функционират 88 професионални изби, а 54 вина вече са със защитени географски наименования на европейско ниво“, посочи министър Тахов. Той подчерта и ангажимента на министерството към модернизацията на производството, екологичните практики и популяризирането на българските вина на глобалните пазари.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев изтъкна, че „процесът на присъединяване бе стартиран по време на домакинството на България на деветата глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив и бе завършен в символичния ден на европейското винопроизводство – третия четвъртък на ноември, когато традиционно се посреща новото Божоле“. Председателят на Българската асоциация за винен туризъм Петя Минкова подчерта, че включването на България в Iter Vitis е важен знак за международно признание на страната. „Сертифицирането повишава доверието към нашите винени региони, отваря нови възможности за партньорства и подпомага усилията на всички винарни, които развиват винен туризъм“, посочи тя.

Емил Коралов – член на УС на Българската асоциация на винените професионалисти, допълни, че Iter Vitis е „европейски печат за качество за нашите винени райони и маршрути“. Той заяви, че присъединяването „осигурява достъп до широка европейска мрежа за маркетинг, обмен на добри практики и общи проекти, като избите в маршрута ще получат по-голяма видимост сред туристически оператори, винени специалисти и медии“.

В рамките на членството България ще участва в координирани европейски инициативи, обучения, обмен на опит и културни програми, насочени към устойчиво развитие на винения туризъм, регионалното развитие и опазването на биоразнообразието. „Благодаря на всички, защото всеки допринесе за този успех. И, разбира се, отправяме към себе си – като страна, като бранш, като институции – още по-големи предизвикателства. С днешното присъединяване откриваме голямата кампания на Министерството на туризма за 2026 г., посветена на културния туризъм“, коментира министър Боршош.