Голям църковен празник идва утре, 21 ноември, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 21 ноември, вярващите празнуват Въведението на Пресвета Богородица в храма, Ден на православната християнска младеж и семейство. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Истирия на църковния празник на 21 ноември

Според преданието родителите на Мария, праведните Йоаким и Анна, дълго време били бездетни. След усърдна молитва Бог им дари дъщеря и, изпълнявайки обета си, те тържествено довели тригодишната Мария в храма в Йерусалим, за да я посветят на служба на Господа. Първосвещеник Захария, вдъхновен от Светия Дух, довел Младенеца не само в храма, но и в Светая Светих – място, където само първосвещеникът можел да влиза веднъж годишно. Това подчертава специалния Божи избор на Мария. Влизайки в Светая Светих, Пресвета Дева се превръща в „живия храм“, в който по-късно ще се въплъти Божият Син. Затова празникът се възприема като начало на изпълнението на тайната на Въплъщението.

Какво не бива да правите на 21 ноември

Не можете да вършите работа, свързана с вода - водата има „свещено спокойствие“ на този ден. Не бива да се карате или обиждате - кавгите на този ден могат да доведат до продължително напрежение у дома. Не бива да се отказва помощ на нуждаещите се - отказът в този ден „затваря сърцето за целия празник“ и внася студенина в отношенията с хората.

Народни поличби и традиции за 21 ноември

Нашите предци са разчитали много интересни знаци за този ден. Те са вярвали, че ако на този ден вали сняг, зимата ще бъде студена и ще дойде рано. Ако има лека слана, очаква се голямо застудяване. Ако денят е слънчев и топъл ден, това е знак за дълга есен. Ако небето е ясно, снеговалеж ще падне след Коледа. Ако на този ден духа южен вятър, това означава топла зима, северен вятър означава сурова зима. Ако има мъгла, очаквайте ранна пролет.

21 ноември е бил известен като Третият ден на Пречистата Богородица. Според народното предание „на Влизането на Богородица в храма започва зимата“ – което означава, че студените дни и първите снегове често започват на този ден.

Празникът съвпада с Коледните пости. На този ден е разрешена консумацията на риба. По традиция цялото семейство се събира на вечеря, а трапезата е символ на семейното единство и сплотеност. На масата се пали свещ, а най-възрастният член на семейството благославя трапезата.

Празничната трапеза не се раздига вечерта, а се оставя през нощта, защото се вярва, че Богородица ще дойде да вечеря.

На този празник се приема Свето причастие, което дава сили за духовен растеж. По традиция на този ден цялото семейство ходи на църква преди да се събере около празничната трапеза.

