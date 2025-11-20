Войната в Украйна:

Kaufland и Philips вдъхновяват с идеи за коледни подаръци с до 50% отстъпка

20 ноември 2025, 12:53 часа 680 прочитания 0 коментара
Kaufland и Philips вдъхновяват с идеи за коледни подаръци с до 50% отстъпка

До февруари 2026 г. всяка покупка за 5 лв. в Kaufland носи промоточка и специални отстъпки на избрани продукти

Празничният сезон наближава, а с него идва и търсенето на подаръци, които носят радост на любимите хора. От сутрешното кафе до любимата музика у дома, специалната кампания на Kaufland България и Philips предлага до 50% намаление на продукти, които превръщат всекидневието в удоволствие и грижата за себе си в малък празник.

До 1 февруари 2026 г. клиентите на Kaufland могат да събират точки, да активират купони и да закупят избрани продукти на Philips на преференциални цени. Събирането на точки е лесно – при всяка покупка в хипермаркетите на Kaufland клиентите получават по една промоточка за всеки 5 лв. / 2,56 евро от стойността на касовата бележка. Промоточките се издават на каса в случаите, когато не е използвана Kaufland Card. На място в магазина или от рекламните дисплеи клиентите могат да вземат и хартиен паспорт, в който да събират своите точки.

За любителите на ароматното кафе Kaufland и Philips предлагат кафеавтомат с керамични мелачки с 12 степени за мелене, сензорен дисплей и избор на дължина и интензивност на напитката с 42% намаление за 449,99 лв. А за перфектен старт на деня с любимия плейлист безжичните слушалки Philips с изчистен дизайн и удобна форма са на половин цена за 39,99 лв.

Kaufland и Philips са подготвили още специални предложения, които улесняват ежедневието и носят чудесни идеи за коледни подаръци за близките хора.

За дамите, които искат да оформят бързо косата си, сешоарът маша Philips с керамично покритие с арганово масло и три четки е на цена 69,99 лв. с 41% намаление. На същата цена е и сешоарът с ThermoShield технология за защита от прегряване. На половин цена се предлага иновативният фотоепилатор Philips Lumea с технология SenseIQ и пет степени на светлината, който може да бъде закупен за 449,99 лв.
Сред другите предложения е ултразвуковата четка за зъби Sonicare, която премахва до седем пъти повече плака и се предлага в два цвята – бял и черен на цена от 129,99 лв.

Philips предлага и решения за мъжката грижа. Мултифункционалният тример 8 в 1 със самозаточващи се ножчета струва само 49,99 лв., а самобръсначката с гладко покритие и вграден тример може да бъде закупена за 79,99 лв.

За по-уютен дом Philips представя керамичен вертикален отоплителен уред с 41% намаление за 134,99 лв. и овлажнител за въздух с технология NanoCloud, който намалява бактериите с до 99% и има 2-литров воден резервоар с индикатор за нивото, на цена 99,99 лв.

Практичните уреди за почистване също са част от кампанията. Безкабелната прахосмукачка Philips със светодиоден накрайник за твърди настилки е с почти 50% намаление и струва 249,99 лв., а прахосмукачката без торбичка с компактен дизайн и тройна филтрираща система е на цена 109,99 лв.
За безупречен вид ежедневно, ютията Philips е с 40% намаление за 29,99 лв., а моделът с парогенератор и керамична гладеща повърхност е с 44% намаление и струва 139,99 лв. В ритейлърът може да бъде намерен и компактен уред за гладене с пара, който освежава тъканите и премахва до 99,9% от бактериите и неприятните миризми и струва 57,99 лв.

Любителите на домашната кухня могат да се възползват от уреди на преференциални цени като контактния грил Philips с голяма повърхност за печене и регулируема височина за 99,99 лв., както и от фритюрник с горещ въздух с две кошници и технология RapidAir Plus за здравословно приготвяне на хрупкави ястия на цена 299,99 лв.

Всичко за кампанията може да бъде разгледано тук.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес