Kaufland и Philips вдъхновяват с идеи за коледни подаръци с до 50% отстъпка

До февруари 2026 г. всяка покупка за 5 лв. в Kaufland носи промоточка и специални отстъпки на избрани продукти

Празничният сезон наближава, а с него идва и търсенето на подаръци, които носят радост на любимите хора. От сутрешното кафе до любимата музика у дома, специалната кампания на Kaufland България и Philips предлага до 50% намаление на продукти, които превръщат всекидневието в удоволствие и грижата за себе си в малък празник.

До 1 февруари 2026 г. клиентите на Kaufland могат да събират точки, да активират купони и да закупят избрани продукти на Philips на преференциални цени. Събирането на точки е лесно – при всяка покупка в хипермаркетите на Kaufland клиентите получават по една промоточка за всеки 5 лв. / 2,56 евро от стойността на касовата бележка. Промоточките се издават на каса в случаите, когато не е използвана Kaufland Card. На място в магазина или от рекламните дисплеи клиентите могат да вземат и хартиен паспорт, в който да събират своите точки.

За любителите на ароматното кафе Kaufland и Philips предлагат кафеавтомат с керамични мелачки с 12 степени за мелене, сензорен дисплей и избор на дължина и интензивност на напитката с 42% намаление за 449,99 лв. А за перфектен старт на деня с любимия плейлист безжичните слушалки Philips с изчистен дизайн и удобна форма са на половин цена за 39,99 лв.

Kaufland и Philips са подготвили още специални предложения, които улесняват ежедневието и носят чудесни идеи за коледни подаръци за близките хора.

За дамите, които искат да оформят бързо косата си, сешоарът маша Philips с керамично покритие с арганово масло и три четки е на цена 69,99 лв. с 41% намаление. На същата цена е и сешоарът с ThermoShield технология за защита от прегряване. На половин цена се предлага иновативният фотоепилатор Philips Lumea с технология SenseIQ и пет степени на светлината, който може да бъде закупен за 449,99 лв.

Сред другите предложения е ултразвуковата четка за зъби Sonicare, която премахва до седем пъти повече плака и се предлага в два цвята – бял и черен на цена от 129,99 лв.

Philips предлага и решения за мъжката грижа. Мултифункционалният тример 8 в 1 със самозаточващи се ножчета струва само 49,99 лв., а самобръсначката с гладко покритие и вграден тример може да бъде закупена за 79,99 лв.

За по-уютен дом Philips представя керамичен вертикален отоплителен уред с 41% намаление за 134,99 лв. и овлажнител за въздух с технология NanoCloud, който намалява бактериите с до 99% и има 2-литров воден резервоар с индикатор за нивото, на цена 99,99 лв.

Практичните уреди за почистване също са част от кампанията. Безкабелната прахосмукачка Philips със светодиоден накрайник за твърди настилки е с почти 50% намаление и струва 249,99 лв., а прахосмукачката без торбичка с компактен дизайн и тройна филтрираща система е на цена 109,99 лв.

За безупречен вид ежедневно, ютията Philips е с 40% намаление за 29,99 лв., а моделът с парогенератор и керамична гладеща повърхност е с 44% намаление и струва 139,99 лв. В ритейлърът може да бъде намерен и компактен уред за гладене с пара, който освежава тъканите и премахва до 99,9% от бактериите и неприятните миризми и струва 57,99 лв.

Любителите на домашната кухня могат да се възползват от уреди на преференциални цени като контактния грил Philips с голяма повърхност за печене и регулируема височина за 99,99 лв., както и от фритюрник с горещ въздух с две кошници и технология RapidAir Plus за здравословно приготвяне на хрупкави ястия на цена 299,99 лв.

Всичко за кампанията може да бъде разгледано тук.