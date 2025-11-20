"Научете се да цените нас и данните": Протести пред НСИ в страната

Ключови държавни администрации в цялата страна излязоха на протест. Днес пред сградата на НСИ в София се събраха служителите на института и на Агенция по заетостта. Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва!", "Служителите в НСИ не получават огромни бонуси и не са мързеливи или привилегировани, а работят сериозно и отговорно", "Научете се да цените нас и данните – ние ги осигуряваме".

Протестите пред НСИ са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.

Основните искания на служителите включват - достойно увеличение на работните заплати, преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции, гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

"Около 1600-1800 са брутните заплати на служителите в НСИ, това е обидно за част от служителите. Колеги на по-високи длъжности получават около 2000 лева, но и това е недостатъчно. Няма как с трици маймуни да ловим", заяви една от организаторките на протеста Кремена Атанасова.

Протести на държавни служители имаше и пред други териториални дирекции на НСИ в цялата страна.