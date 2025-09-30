МВнР: Двама българи и палестинка са евакуирани от Ивицата Газа

Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от Ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Извеждането им е станало в тясно сътрудничество с наши партньори и е било координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията е продължила над 24 часа, като е започнала в ранните часове на 29 септември (понеделник).

Евакуираните са преминали през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България, информират от МВнР.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамалла, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

"Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ", допълват от българското външнополитечско ведомство.