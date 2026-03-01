Хиляди са блокирани: Кризисният щаб съобщи има ли пострадали българи в Близкия изток

Няма информация за пострадали или загинали български граждани. Това съобщи директорът на "Консулски отношения" към МВнР Николай Ванчев по време на брифинг на Кризисния щаб. Той цитира данни на ведомството, според които 1164 българи (туристи и дългосрочно пребиваващи) се намират на територията на Обединените арабски емирства. Ванчев поясни, че има български самолет на летището в Дубай, на капацитетът му е запълнен. Празен самолет има и в Оман. Правителственият самолет също е на разположение.

Общо 1397 организирани туристи са блокирани

Към момента общо 1397 организирани туристи са блокирани в района на Близкия изток, най-вече в Дубай и Йордания. Това съобщи министърът на туризма Ирена Георгиева по време на брифинг на Кризисния щаб към Министерството на външните работи (МВнР) днес. Тя посочи, че наши сънародници са блокирани също така и на Малдивите, Сейшелите, както и в Оман.

Георгиева допълниrи, че в Министерството на туризма също е сформиран Кризисен щаб. Министърът на туризма подчерта, че не се препоръчват индивидуални опити за напускане, а само такива, организирани от туроператори.

По време на пресконференцията стана ясно, че служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е провела телефонни разговори с представители на Израел и Кувейт, като предстоят разговори с още страни от региона.

Кризисният щаб бе сформиран на 28 февруари по указание на Нейнски.

От МВнР приканват българските граждани, намиращи се в Близкия изток, да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

"Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация. Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи на Република България. Телефоните работят денонощно: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; имейл: crisis@mfa.bg; Факс: +359 2 870 71 37“, написа служебният премиер Андрей Гюров във Facebook по-рано днес.