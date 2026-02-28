Незабавно напуснете Израел и Иран: МВнР към българските граждани

Министерството на външните работи (МВнР) още вчера предупреди българските граждани да напуснат Израел и Иран поради растящото напрежение в Близкия Изток. Израел удари днес с ракети преванивно Иран и обяви специално и извънредно положение в цялата страна. Ето какво се казва в съобщението на МВнР:

МВнР предупреждава, че опасността в региона на Близкия изток е растяща. Въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.

МВнР призовава българските граждани да напуснат Израел и Иран. Предупреждаваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

