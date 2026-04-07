Най-далеч в Космоса: Какво успяха да сторят астронавтите на "Артемис II" (ВИДЕО)

Космическият кораб от мисията "Артемис II" потегли обратно към Земята, след като успешно направи обиколка около планетата и се отдалечи на повече от 400 000 километра от нея.

Четиримата астронавти поставиха рекорд за най-далечното разстояние, изминато от хора от Земята, след което поискаха разрешение да кръстят два нови лунни кратера, които вече бяха открити.

Те предложиха името "Integrity" (“Цялостност”) - името на капсулата им, и "Карол" в чест на покойната съпруга на командира Рийд Уайзман, която почина от рак през 2020 г. По време на преминаването от другата страна на Луната, "Артемис II" остана без комуникация със Земята за около 40 минути, но след това успя бързо да възстанови връзка с НАСА.

След достигане на орбита, космическият кораб извърши маневра за приближаване към Луната, след което проведе системни проверки във висока околоземна орбита. Това бележи първия път, когато „Орион“ работи с екипаж в дълбокия космос, което му позволява да тества навигационни, животоподдържащи, комуникационни и задвижващи системи в реални условия. Мисията има и историческо значение: Виктор Глоувър става първият чернокож човек, обиколил Луната, Кристина Кох - първата жена, а Джереми Хансен - първият неамериканец, направил това.

Историческата мисия спомогна и за придобиването на нови и полезни научни данни, а астронавтите от борда на "Артемис II" станаха първите хора, които не само са видeли, но и са заснели Луната от далечната и страна.