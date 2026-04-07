Мартин Димитров: Истинската защита на потребителя и пътят за развитие е конкуренцията

"В последните години последователно отстояваме една ясна теза – че единственият устойчив начин за понижаване на цените и подобряване на икономическата среда е чрез повече конкуренция. Не чрез административни тавани, не чрез изкуствен контрол, а чрез създаване на условия за повече участници на пазара", коментира Мартин Димитров, който е кандидат-депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" в 24 МИР в София с преференция 104.

"Показателни бяха примерите с държавните бензиностанции и държавните магазини, които не постигнаха нищо. Общите мерки за насърчаване на малкия бизнес са особено важни. Такъв инструмент е увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС. Близо 20 години беше 50 хил. лева", смята Димитров. Той напомни, че със законопроект на ПП-ДБ прагът беше повишен до 100 хил. лева или 51 130 евро.

"След това за кратко дори достигна 85 хил. евро по време на управлението на ПП-ДБ, но бившите управляващи (ГЕРБ и ДПС-Ново начало) го върнаха обратно надолу. Идеята е мярката да насърчава присъствието на пазара на повече на брой дребни играчи, които не начисляват ДДС и по този начин стоките им са по-евтини. Например това могат да са български производители на плодове и зеленчуци, които произвеждат и продават без да начисляват ДДС до прага. Едновременно се насърчават малките фирми, производството и се постигат по-добри цени", посочва Димитров.

Кризата с горивата

Мартин Димитров коментира и международната криза с горивата. "Сега има международна криза с горивата и тя изисква спешни и бързи мерки с краткосрочен характер. Но ние трябва да се готвим за след кризата как в нормална обстановка да се подобри ситуацията на пазара на горива и да има повече участници", смята той.

"Успяхме да прокараме законодателна промяна, която задължава данъчните складове да обявяват публично свободния си капацитет на сайта на Агенция “Митници” всеки ден. Това е директна мярка срещу ограничения достъп до инфраструктура, който години наред пречеше на нови играчи да навлязат на пазара. Ако не знаеш къде има свободно място предварително не можеш да внесеш горива и просто не го правиш. Съответно като знаеш къде има свободни капацитети можеш да организираш внос и търговия. Повече участници означава по-ниски цени – това е принципът, който следваме. Продължаваме да настояваме тази мярка да се прилага изцяло, защото без реален контрол всяка реформа остава половинчата", отбелязва още кандидатът за депутат.

Цените на храните

Той отбелязва, че има много оплаквания за ценови изкривявания в областта на храните.

"Често ме питат защо маслото в България е по-скъпо, в определена ситуация, от Германия. На този пазар отново трябва повече конкуренция, но и действащ регулатор, който се намесва при всяко картелно договаряне на пазари и цени. В този смисъл, никой друг не може да свърши работата на КЗК по защита на конкуренцията и санкциониране на забранени споразумения, включително картелни такива. За съжаление, новият състав на КЗК започва да напомня за стария… За повече конкуренция бяхме в основата на създаването на регистър на цените в търговските вериги. Веригите публикуват всеки ден цените на основни потребителски стоки и те се систематизират на сайт (кое колко струва)", заяви Димитров.

Целите на ПП-ДБ

"Нашата цел е потребителят да има информация и да може да избира. Когато хората знаят къде е по-евтино, пазарът започва да работи в тяхна полза. Проблемът е, че сайтът не беше направен да работи добре и гражданите нямат възможност да въвеждат кошница от стоки и да бъдат ориентирани къде да извършат съответните покупки. Това трябва да бъде важна задача за следващото управление, защото голяма част от работата е свършена, просто трябва да се направи функционално и удобно. В сектора на мобилните услуги постигнахме конкретен пробив. След сериозна съпротива успяхме да променим закона така, че при индексация на цените физическите лица да могат да прекратят договора си без неустойка. Това вече дава резултат – операторите са поставени в реална конкурентна среда и не могат автоматично да повишават цените. Целта е операторите да се борят помежду си за привличане на повече клиенти и да подобряват предложенията си", коментира Димитров.

"Следващата ни цел е въвеждането на виртуални мобилни оператори – практика, която работи в почти всички европейски държави. Това е оператор, който ползва съществуваща инфраструктура и заплаща такса съгласно условия на регулатора. Това ще доведе до още повече конкуренция и по-добри условия за потребителите. Често такива виртуални оператори създават нишови услуги като се специализират да работят за конкретен сегмент – ученици, пенсионери и други", добавя Димитров.

"През цялото време се противопоставяме на идеята за тавани на цените и надценките и всички останали соц мерки, които доведоха до рекордна инфлация страни като Унгария. Тези мерки може да звучат привлекателно, но в практиката водят до дефицити и изкривявания. Истинското решение е конкуренцията. Нашата дългосрочна цел е България да достигне нивата на развитие на страни като Литва, Чехия и Словения. Щом те са го направили, и ние можем! Вярваме, че постигнатото до момента показва една проста истина – когато има конкуренция, има по-добри цени и по-добри условия. Затова ще продължим да премахваме бариерите пред бизнеса и да отваряме пазарите за нови участници. Това е пътят към по-високи доходи и по-силна икономика", смята още Димитров.