Практикантската програма на Kaufland стартира в шест града на страната

Kaufland стартира записването за десетото издание на своята платена лятна Практикантска програма. Тази година тя ще се проведе в обекти на хипермаркета в шест града в страната - София, Варна, Перник, Карлово, Горна Оряховица и Бургас. Инициативата е насочена към младежи над 16 години, които искат да направят първи стъпки в професионалната си реализация. Програмата ще се проведе в периода юни – септември 2026 г., а самата практика е с продължителност от месец и половина и включва общо 210 работни часа[1].

Участниците могат да избират между 4-, 6- или 8-часов работен ден според своите възможности през лятото. Младежите под 18 години могат да участват в програмата само на непълен работен ден. Те ще работят от понеделник до петък в интервала от 7:00 до 20:00 ч. и с възможност за гъвкаво разпределение на смените. Участието в програмата е платено, като възнаграждението стига до 665 евро в зависимост от работните часове, на които е нает кандидатът. Практикантите ще могат да се възползват и от ваучери за храна на стойност до 102.26 евро. Повече информация може да видите тук.

По време на практиката младежите ще се включат в реални ежедневни дейности в магазина като извеждане на стока от склада, подреждане и зареждане на артикули, подпомагане на екипите в различни сектори като „Стоки“, „Свежи храни“ и „Каси“, както и във внимателното обслужване на клиенти. Така те ще развиват полезни практически умения, ще учат в реална работна среда и ще добият представа от „първо лице“ за възможностите за професионално развитие в търговията.

За да бъде лятото на участниците още по-мотивиращо, най-успешните, активни и старателни практиканти ще имат шанс да спечелят и специални награди от Kaufland.

Образованието и развитието на младите хора са важна част от дългосрочния ангажимент на Kaufland България като един от водещите работодатели в страната. С Практикантската си програма ритейлърът дава възможност на младите хора да направят първите си професионални стъпки, да получават възнаграждения, да учат, да изграждат увереност и да направят важна крачка към бъдещото си образование и кариерно развитие.

[1] При 8-часова заетост програмата може да бъде завършена в рамките на един месец.