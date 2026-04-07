След статия на Actualno: Сметната палата поправи даренията за Радев и ДПС (СНИМКИ)

07 април 2026, 17:16 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сметната палата обнови данните в единния регистър, отразяващ всички договори на политическите формации и получените от тях дарения за предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април след материал на Actualno.com. Предисторията - по-рано в сряда в обширен материал представихме справка за получените огромни суми под формата на дарения към коалиция "Прогресивна България". Формацията на президента Румен Радев е привлякла рекордните 597 950,11 евро под формата на дарения за вота и то при общо малко над 910 хиляди евро обща сума за дарения към всички политически субекти.

Оказа се обаче, че в голяма част от тях липсваха данни за получени декларации за произход на средствата, каквито се изискват за всички суми над 620,20 евро. В статията със справката на Actualno.com ви показахме как мнозинството от даренията към формацията на Радев (309 от общо 454 броя дарения) са в интервал на дарената сума от 500,00 евро до 600,00 евро. Една от възможните причини за този феномен се дължи именно с цел избегване на нормативното изискване "по втория начин".

В статията обаче представихме и данни по отношение на двата рекордни трансфера на суми към политически субект и по-конкретно двете дарения от лица, записани на имената на Тихомир Андонов и Пламен Пейков. Те са дарили към ДПС рекордните суми съотв. от по 120 хиляди евро и 100 хиляди евро. Първоначално и за двете липсваше прикачен документ с деклариран произход на средствата. След статията на Actualno.com се оказа, че грешката е техническа и се дължи на пропуск от страна на Сметната палата, които прикачиха необходимия документ както към тези две дарения, така и към останалите липсващи декларации да произход на средствата към най-големите дарения за "Прогресивна България", показва проверката ни в официалната база данни. Рекордните две дарения от Андонов и Пейков са обосновани като налични приходи от дивидент.

В следващите две снимки показваме как изглеждаше системата на Сметната палата на 7 април в обедните и в следобедните часове:

Ивайло Илиев Отговорен редактор
предизборна кампания предсрочни парламентарни избори дарения за партиите предсрочни парламентарни избори 2026
