Янкулов връща българските номинации за европрокурор

Правосъдният министър Андрей Янкулов подготвя ход, който на практика ще върне процедурата за избор на български представител в Европейската прокуратура в изходна позиция. Той ще предложи на Министерския съвет да отмени вече направените номинации за наследник на Теодора Георгиева.

Паралелно с това Янкулов е готов и с предложение за дисциплинарно наказание срещу изпълняващата функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Поводът са данни за нейни пътувания през 2021 г. до Северна Македония заедно с Петьо Петров - Еврото и свързания с казуса "Осемте джуджета" Кристиян Христов. По думите на министъра, наличната информация поставя под съмнение, че тези контакти са били единични.

"Случаят придобива допълнителна тежест заради контекста – по същото време Петров вече е публично свързван с търговия с влияние в съдебната система чрез разследването "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд, а Софийската градска прокуратура формално извършва проверка по темата. Тогава Русинова заема поста заместник-ръководител на Апелативната прокуратура в София.

Рестарт на прокуратурата

"Като част от ръководството на Апелативната прокуратура, тя е могла да осъществява контролни правомощия върху работата на СГП. Няма информация да е оказван натиск върху градската прокуратура, но самият факт, че зам.-ръководител на горестоящата прокуратура е в тесен контакт с лица, които към този момент са били проверявани от долустоящата прокуратура, е достатъчно притеснителен", заяви Янкулов.

В същото време министърът предлага цялостно рестартиране на процедурата за избор на нов европейски прокурор от България. Според него проблемът не е в качествата на кандидатите – Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков – а в начина, по който са били подбрани.

Янкулов посочва "непреодолими дефицити" в състава на комисията, излъчила номинациите през януари 2026 г. по време на правителството на Росен Желязков. Четирима от членовете ѝ са представители на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, а законът изрично ограничава участието на такива членове в ключови кадрови решения. Останалите участници също не са лишени от политически обвързаности, като двама са част от предишното ръководство на Министерството на правосъдието.

По думите на Янкулов това поставя под въпрос независимостта на целия процес. Той припомни и "сериозния имиджов удар" за страната след отстраняването на Теодора Георгиева заради данни за нейна среща с Петьо Петров - Еврото.

Ако кабинетът "Гюров" подкрепи предложението му, процедурата ще започне отначало с изцяло нов модел на подбор. Предвижда се в комисията да участват петима университетски преподаватели по наказателно право, двама съдии от Върховния касационен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура и адвокат с минимум 12 години стаж, излъчен от Висшия адвокатски съвет.

Янкулов изрази очакване, че въпреки рестарта изборът може да приключи в разумни срокове, така че България да излъчи свой представител преди началото на новия мандат на Европейската прокуратура през юли 2026 г.