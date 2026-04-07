Голямото пътуване за Великден: Ограничават тировете по магистралите

Засилен трафик в дните преди Великден по основните изходи на София очакват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Очаква се около 191 000 пътни превозни средства да излязат от столицата. През миналата година са били около 185 000 бр. Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Най-натоварена се очаква да бъде АМ „Тракия“, по която се прогнозират около 62 000 пътни превозни средства, следвана от „Хемус“ - над 35 000, и „Струма“ – 32 000. Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4 000 пътни превозни средства на час.

В тази връзка се препоръчва на шофьорите да планират пътуванията си извън пиковите часове, при възможност да избират по-ранни или по-късни часове за тръгване, да се информират предварително за пътната обстановка и да шофират с повишено внимание, така че да се избегнат задръствания и да се осигури по-безопасно и спокойно придвижване.

Какви ограничения се вивеждат?

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

В последния работен ден – 9 април (четвъртък), между 15 и 20 часа ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

В първия почивен ден – 10 април (петък), от 9 до 14 часа отново ще е ограничено движението на камиони над 12, излизащи от столицата.

В последния почивен ден – 13 април (понеделник), от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.

На АМ „Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници. Също на АМ „Тракия“, за пътуващите в посока София, забраната не се отнася за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

От 12 ч. на 9 април (четвъртък) до 16 часа на 11 април (събота) преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

На 12 април (неделя) и на 13 април (понеделник) ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

При преминаването през град Кресна от 12 ч. на 9 април (четвъртък) до 12 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. „Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Припомняме, че светофарът в града работи с бутон „при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.